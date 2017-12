10 STVARI KOJE NISTE ZNALI DA MOŽETE RADITI U MIKROVALNOJ: Isprobajte ih i uštedite si brdo vremena

Ako ste jednom živjeli s mikrovalnom pećnicom, teško da biste se mogli naviknuti na život bez nje.

Mikrovalne pećnice svima nam olakšavaju život, bilo da se radi o podgrijavanju jučerašnje juhe ili odmrzavanju komada mesa za današnji ručak. Kao i s perilicom suđa, kad se jednom naviknete, teško da ćete moći bez nje. No znate li baš sve mogućnosti vaše mikrovalne pećnice? Evo popisa deset stvari koje možda i niste znali da možete raditi u mikrovalnoj, a koji će vam olakšati svakodnevicu.

1. Oljuštite češnjak

Jedna od najdosadnijih stvari prilikom kuhanja je i guljenje i ljuštenje povrća. Kako bismo vam skratili muke, evo jednog trika za ljuštenje češnjaka. Ako ga stavite u mikrovalnu na 20 sekundi, para će razbiti kemijske veze između češnjaka i njegove ljuske te ćete je skinuti bez problema.

2. Osušite začine

Nekoliko grančica začinskog bilja, primjerice ružmarina, stavite između dva papirnata ručnika i ubacite sve zajedno u mikrovalnu na dvije do tri minute. Kad ih izvadite one bi trebale biti suhe. Ova metoda sušenja začinskog bilja zapravo je bolja od sušenja u pećnici ili na zraku jer elektromagnetski valovi to odrade vrlo brzo i tako sačuvaju više esencijalnih ulja u bilju.



3. Dizanje tijesta

Ako volite domaći kruh, ali ga nemate vremena raditi, pokušajte s ovim trikom koji bi vam trebao uštedjeti vrijeme. Umjesto da čekate da se tijesto digne samo, ubrzajte proces pomoću mikrovalne pećnice. Za recepte u kojima se tijesto mora dizati dva ili tri puta, mikrovalnu namjestite na najmanju jačinu i pratite kako se tijesto ponaša. Umjesto da svaki put čekate 45 minuta da se tijesto digne, s mikrovalnom ćete čekati 10-15 minuta.

4. Luk bez suza

Ne morate više plakati dok sjeckate luk. Ako mu prvo odrežete vrhove i ubacite ga u mikrovalnu na 30 sekundi, to bi trebalo riješiti vaš problem. Inače, u mikrovalnoj možete i pirjati i karamelizirati luk.

5. Namočite grah

Ako volite domaće tradicionalne recepte s grahom onda znate da grah treba večer prije namočiti. No, ako vam se dogodi da te zaboravili na taj dio posla, stavite ga u vodu, u omjeru 1:3 stavite u mikrovalnu na 15 minuta dok voda ne zavrije. Potom izvadite i ostavite u toj vodi još sat vremena. Nakon toga bi grah trebao biti spreman za kuhanje.

6. Oživite ustajali kruh

Kruh koji vam se već stvrdnuo možete vratiti u prvobitno stanje ako ga umotate u vlažne papirnate ručnike i stavite u mikrovalnu na desetak sekundi. To će ga omekšati i vratiti mu stari okus. Ako pri ruci nemate papirnati ručnik, s kruhom u mikrovalnu možete staviti i šalicu vode koja će omekšati kruh.

7. Izvucite maksimum iz citrusa

Ako vam treba limunov sok, prvo cijeli limun ugrijte u mikrovalnoj desetak sekundi. Pričekajte da se malo prohladi, potom ga prerežite i ocijedite. trebali biste dobiti puno više soka nego klasičnim cijeđenjem. Isto možete napraviti i s većim citrusima, primjerice, grejpom ili narančom, ali njima će trebati malo više vremena u pećnici.

8. Tostirajte orašaste plodove

U mikrovalnoj će se bademi, lješnjaci i slični plodovi tostirati jednakomjernije nego li u pećnici ili na tavici. Posložite ih u tanjur u jedan sloj i tostirajte u nekoliko intervala po minutu. Između svakog intervala malo ih promiješajte. Ponavljajte postupak dok ne dobijete ono što želite.

9. Napravite čips

Za domaći čips vam ne treba ni friteza niti ikakav poseban aparat. Tanke ploškice krumpira (ili nekog drugog korjenastog povrća), lagano prelijte biljnim uljem i složite u jedan sloj. U mikrovalnoj nek budu 3-5 minuta dok ne dobiju pravu boju.

10. Ogulite rajčice i breskve

Guljenje tanke kože voća često je vrlo nezgodno. Ako vam za neki recept trebaju oguljene rajčice ili breskve, prerežite ih prvo napola i stavite u mikrovalnu na pet minuta dok se koža ne počne smežurati. Tada biste bez problema trebali običnom vilicom skinuti kožu.