KAKO SE RIJEŠITI MOLJACA: Ove naporne štetočine mogu se pojaviti u kuhinji i ormarima s odjećom, saznajte kako ih suzbiti

Moljci, mali leptiri uskih krila žive i hrane se u brašnu i voću, a često se uvlače i u naše domove.

Dolaskom toplijeg vremena budi se priroda, pa se prvi kukci počinju pojavljivati u našim domovima. Pauci i muhe nekada ne predstavljaju toliki problem koliko i moljci koje možemo pronaći u kuhinjskim ormarićima, ormarima s odjećom i kutijama. Tada se postavlja pitanje kako se riješiti moljaca?

Odrasle jedinke ne jedu, već polažu jajašca

Odrasli moljci nemaju usta i žive jedino do trenutka kada polože jajašca. Pravu štetu, rupe na majicama i ostatku odjeće zapravo rade gusjenice moljaca. U ormarićima i ormarima možete naići na mreže i kukuljice. Moljci preživljavaju i funkcioniraju putem snažnog osjeta mirisa, pa ih tako privlači miris ljudske kože na odjeći. Ovo su neki savjeti kako zaštiti odjeću od moljaca prije nego se pojave:

odjeću obavezno perite prije spremanja u ormar

spremajte odjeću u plastične vrećice, posebice onu koju ne nosite neko duže vrijeme, kao sezonske jakne i slično

redovito usisavajte tepihe

svakih nekoliko mjeseci izvadite svu odjeću iz ormara i očistite ga dezinfekcijskim sredstvom

prozračujte ormare i ormariće kako ne bi bili vlažni i topli jer je to za moljce najpogodnije tlo

često mijenjajte posteljinu i zavjese

Ako ste već primijetili moljce u svom domu, postoji nekoliko stvari koje možete napraviti. S obzirom na to da oni funkcioniraju na temelju svog snažnog osjeta mirisa, jaki i svježi mirisi će ih odbijati od vaše najdraže odjeće. Čim ih primijetite reagirajte jer se njihova jajašca mogu pojaviti u jako brzom i kratkom roku. Ako ste vidjeli samo jednog, vrijeme je da reagirate.

Kako se riješiti moljaca u kuhinji

Čim ste vidjeli da ovi leptiri ulaze u vaš dom i ormare, ispraznite i očistite sva područja na kojima ste ih vidjeli. To znači da sve stvari koje se nalaze u kuhinjskim ormarićima izvadite i operete ili bacite. Pazite na to da ne tražite samo žive moljce već i njihova jajašca koja su jako sitna. Posebno pazite na namirnice koje bi mogle imati rupice, one u kartonskim ili papirnatim kutijama. Čim vidite rupice na ambalaži, to znači da su se moljci i tamo nastanili. Jedno od skrivenih mjesta gdje se mogu nalaziti je i ispod poklopaca staklenih i plastičnih teglica. Nužno je da budete detaljni pri čišćenju, jer ako ste ostavili jednu namirnicu na kojoj su ostala jajašca, sav trud vam pada u vodu.

Nakon što ste izbacili sve namirnice, vrijeme je za pranje polica i usisavanje. Ako možete izvaditi police, učinite to i svaku zasebno perite. Usisavačem prođite svaki dio površine na kojoj su se možda pojavili moljci pa nakon toga dobro operite.

Tekućina za pranje s kojom nećete oštetiti drvo neka se sastoji od octa i vode u podjednakoj mjeri. Koristite toplu vodu. Ako uz to kod kuće imate sušene mente, dodajte i to u mješavinu. Ovo je jedna od namirnica jakog mirisa koja će ih odvratiti ako se pokušaju ponovno pojaviti. Tekućinom dobro izribajte svaki komadić površine pa nakon toga tu krpu operite u izbjeljivaču ili ju bacite (ali ne u kantu za smeće koja se nalazi u kući). Dok ovo radite, dobro prozračite kuhinju.

Ako možete, hranu koju niste bacili nemojte odmah vraćati na police. Nakon što ste sigurni da ste ih se riješili, pazite da prolazite sve gore navedene korake kako bi suzbili ponovnu najezdu.

Kako se riješiti moljaca u ormaru

Ako vidite da vam je odjeća počela dobivati neobične rupice, vjerojatno su vam u ormar ušli moljci. Moljci se mogu uvući u tepihe i zavjese pa i njih dobro provjerite. Kako ih je teže primijetiti na odjeći nego u kuhinjskim namirnicama, morat ćete svu odjeću izvaditi iz ormara i dobro ju oprati. Perite ju na visokoj temperaturi ili stavite u zamrzivač na nekoliko dana. To će ubiti sva jajašca i više se neće moći razmnožavati.

Nakon što ste izvadili i oprali svu odjeću dobro operite svaki dio ormara, ali nemojte koristiti repelente jer bi oni mogli doći na odjeću pa tako i na vašu kožu. S obzirom na da su oni snažnih toksičnih svojstava, ako dođu u dodir s kožom mogli bi izazvati različite alergijske reakcije. Također mogu biti opasni i za vaše kućne ljubimce. Koristite otopinu tople vode i octa, ali možete koristiti i različita ulja – cedrovine, metvice i ulje lavande.

Nakon što ste sve dobro oprali, nemojte odmah vraćati svu odjeću na isto mjesto već dobro prozračite ormar. U džepove odjeće nakon toga možete staviti listove cedrovine ili mente u vrećicama kako bi ih otjerali. Odličan način za tjeranje moljaca su i vrećice sa sušenom lavandom ili ulje citronele. Moljce će odbiti i miris lovorovog lista kojeg možete postaviti po policama nakon što vratite odjeću.