KAKO SE RAZBUDITI: Neke stvari ste možda radili krivo cijeli život, pogledajte ove trikove

Topli i mekani krevet, a vi morate na posao ili u školu. Nekima su ovo svakodnevne muke, ali je sasvim normalno da se nekada trebate dodatno razbuditi.

Prva stvar za kojom svi potežu ujutro je šalica crne kave ili crnog čaja. Iako je kava prva na listi, njen utjecaj na organizam brzo blijedi, pa vas samo navodi da je pijete još više. Ako nite kavopija, osim crnog lijeka, postoje mnogi drugi načini kako se razbuditi nakon buđenja ili dok ste na poslu. Pronašli smo neke od njih.

Kako se razbuditi?

1. Kava

Kad je već mnogima prva na listi, odlučili smo objasniti zašto je ona zapravo dobra. Kava će vas razuditi tako da ubrza rad srca na oko 100 otkucaja po minuti dok je normalna razina od 60-80 otkucaja po minuti. Otkucaji se vraćaju u normalu nakon sat vremena. Ovime se povećava energija u tijelu, ali samo kratkotrajno. Kava je ujedno i diuretik što znači da će stimulirati i povećavati rad crijeva. Uzmite u obzir da pijenje kave na prazan želudac može naštetiti vašem organizmu i dugotrajnom prikupljanju energije upravo radi toga. S obzirom da ubrzava rad crijeva također daje manje vremena svim nutrijentima iz hrane da se apsorbiraju. Prevelika količina kave na dan može utjecati na slabljenje kostiju i ubrzavanje gubitka koštane mase. Ako umjereno konzumirate kavu, oko 200 grama na dan, možete smanjiti rizik od Alzeheimerove bolesti do 20%. Kofein iz kave ima pozitivan utjecaj i na kožu te će smanjiti rizk od raka kože.

2. Limun

Vitamin C koji se u velikoj količini nalazi u limunu pomoći će da vas razbudi, čak i samo mirisom. Uz to u njemu se nalazi jako malo kalorija ali mnogo flavonoida koji se povezuju s usporavanjem propadanja kognitivnih, to jest umnih sposobnosti. Sok od cjeđenog limuna pomoći će da se razbudite, ali također pazite da ga ne pijete na prazan želudac jer bi mogao oštetiti sluznicu želuca radi kiselosti.

3. Voda

Čaša vode odmah nakon buđenja pomoći će hidratiziranju tijela, što će ga odmah i napuniti energijom te vas razbuditi. Kroz cijeli dan, a čak i dok spavamo, tijelo troši tekućinu iz organizma, pa kad nje nedostaje, tijelo traži vode i postaje sve umornije. Osim da pijete vodu, dobro bi bilo da se tuširate ujutro prije početka obaveza jer će mlaka voda razbuditi vaše stanice i poboljšati protok krvi kroz tijelo što će automatski rezultirati većom razinom energije.

4. Svjetlo i hladnoća

Sasvim je normalno da se tijelo i mozak uspavaju kada se nalaze u zatamnjenom prostoru ili kada je mrak. Kako se razbuditi potpuno, trebate u kuću pustiti što više danjeg svjetla. Odlično bi bilo kada biste mogli prije odlaska na posao prošetati po dvorištu ili ulici jer je izloženost svjetlosti direktno povezana s proizvodnjom melatonina u organizmu, a taj hormon igra veliku ulogu u regulaciji spavanja. Hladnoća je također jedan od načina koji će vas instantno razbuditi. Hladnoća skuplja krvne žile, a i ona utječe na aktiviranje dijela mozga koji regulira budnost. Ako ste na poslu i ne znate kako se razbuditi, otvorite prozor i pustite malo svježeg zraka i svjetla u ured, sigurno će pomoći.

5. Razgibavanje

Nakon buđenja će vam tijelo biti zahvalno kroz cijeli dan ako se razgibate. To razgibavanje ne mora biti trčanje ili plivanje prije posla, već samo par pokreta dok ste još na krevetu. Protegnite se, upalite glazbu, malo se rasplešite i prikupite energiju za cijeli dan.

6. Zdrav doručak

Već ste čuli sto puta, ali s razlogom, doručak je najvažniji obrok u danu. Za razbuđivanje i držanje energije kroz cijeli dan, važno je pojesti doručak obilat proteinima i vlaknima, ali pazite da ne jedete prekasno. Što prije pojedete prvi obrok, to će biti bolje za vaš organizam. Ako nemate vremena za doručkovanje, pojedite jabuku koja je bogata prirodnim šećerima i zdravim ugljikohidratima, ona će vam dati energiju i ubrzati metabolizam. Dobar primjer su i jaja, grčki jogurt ili voćni smoothie. Ovo vrijedi ako ste na poslu i ne znate kako se razbuditi. Pojedite jednu jabuku i popijte čašu vode i čekajte dok vam energija krene rasti.

7. Čokolada

Čokolada je odličan desert ako se ne možete razbuditi. U njoj se nalazi velika količina vitamina B koji poboljšava funkciju mozga. Kockica tamne čokolade ima određenu količinu teobromina koji je vrlo sličan kofeinu.

Slušajte svoje tijelo i činite mu dobro, vratit će vam istom mjerom.