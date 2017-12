KAKO SE MOLI DEVETNICA: Sjetite se svih potrebitih i osmislite svoje molitve

Devetnice su među najpopularnijim oblicima pobožnosti danas jer imaju duboke biblijske korijene.

Ovo je molitva koja uključuje devet koraka, točnije, devet molitava koje se mole tijekom određenog razdoblja. Osim toga možete prilagoditi pa moliti istu molitvu devet puta. To znači da se može moliti svaki dan devet dana za redom, ili jednom tjednom tijekom devet tjedana.

Možete ju osmisliti sami

Devetnice nisu konkretno određene i ovdje ostaje mnogo slobode da odaberete kakve ćete molitve moliti. Tako možete naučiti kako moliti devetnicu od svojih najdražih molitava. Crkva preporučuje da svoje molitve pokušate uskladiti s liturgijskom godinom jer se treba poštivati katekizam i način na koji se on otkriva. Poznato je kako su papama najdraže devetnice one koje se mole za glavne blagdane – Božić, Uskrs, Duhovi.. U svojoj enciklici o Duhu Svetome odlučeno je od strane pape Leona 13. da svaka katolička župa treba održavati godišnje devetnice Duhu Svetome u danima između Uzašašća i Duhova oponašajući apostole i Blaženu Djevicu Mariju.

Iznimno popularna je i božićna devetnica kojoj su posebnu privrženost pokazali i pape. U to vrijeme se koristi devet dana molitava i razmatranja koje su usmjereni prema Božiću, blagdanu Kristova rođenja. Smatra se kako svaki od tih devet dana predstavlja jedan mjesec u majčinoj utrobi koje je proveo Isus Krist.



Tako postoji devetnica Majke Terezije te devetnica Bezgrješnoga začeća koja vjernicima može pomoći da se pripreme za veliki blagdan Blažene Djevice. Primjer je i Mala Gospina krunica na čast dvanaest povlastica Blažene Djevice Marije koja uključuje Apostolsko vjerovanje, Krunu svetosti, Oče naš, Slavu ocu, Krunu moći, Krunu dobrote i završni pozdrav Djevici Mariji.

Kako se moli devetnica

Bez obzira na to jeste li odabrali devetnicu iz molitvenika, u Crkvi ili sami kod kuće, uzmite u obzir na to da su najvažnije osnovne kršćanske molitve. Obraćajte se Bogu u trenucima potrebe i molite ga za sve dobre stvari, ali nemojte da je to jedino zašto mu se obraćate. Zahvaljujte mu i hvalite ga što vam je pružao sve što ima. Otvorite svoje srce i um i sjetite se svih blaženih apostola i svih svetih, ali i Bogorodice. Molitvom nemojte pokušavati postići da se Bog predomisli, molitva je ovdje da promijeni vaš um, da ga otvori i očisti, kao i vaše srce.