KAKO SE ISPOVJEDITI: Saznajte koja je glavna svrha sakramenta pomirenja i koje uvjete trebate ispuniti

Ispovijed ili sakrament pomirenja vrijeme je mirenja s Bogom. U tom trenutku želimo ponovno vratiti odnos s njim i ponovno zaživjeti životom u punini.

Za vrijeme ispovijedi cilj je mirenje s Crkvom i Bogom. Crkva nalaže da se barem jednom godišnje, posebice za vrijeme Uskrsa ispovijedi. Kako znati što treba ispovijediti?

Grijeh je nevjernost Isusu i Ocu jer time pokazujete da njegove riječi nisu ono po čemu živite i ono što pratite. Grijeh šteti osobi jer smanjuje dobrotu koja se može pružati. Po vjerovanju postoje laki grijesi, teški grijesi i oni protiv Duha Svetoga. U lakom grijehu krši se moralni zakon. Laki grijeh je onaj ‘koji se može oprostiti’, a teški ili smrtni grijesi su oni koji ‘uzrokuju duhovnu smrt.’ Laki grijesi ne isključuju ljude iz kraljevstva, dok postupanjem po teškom grijehu tamo više nemate pristup. Laki grijesi zaslužuju vremenitu kaznu i ona se treba okajati uz pomoć ispovijedi ili vatrom u Čistilištu. Smrtni grijeh zaslužuje vječnu smrt.

Katekizam Katoličke Crkve navodi kako je su ovo uvjeti za smrtni grijeh:



“..Da neki grijeh bude smrtan, istovremeno se traže tri uvjeta: ‘Smrtni je grijeh onaj kojemu je objekt teška stvar, a učinjen je pri punoj svijesti i slobodnim pristankom …Tešku stvar pobliže određuje Deset zapovijedi … posljedica smrtnog grijeha je gubitak ljubavi i oduzimanje posvetne milosti, tj. stanja milosti. Ako se ne iskupi kajanjem i božanskim oproštenjem, uzrokuje isključenje iz Kristova kraljevstva i vječnu smrt u paklu”

Ovo bi značilo da je smrtni grijeh svaki protiv Deset zapovijedi počinjen mišlju, riječju, djelom i propustom, a koji je počinjen u potpunoj spoznaji. Teški grijeh je kršenje moralnog zakona pri punoj svijesti.

Laki grijeh slabi ljubav i stvara prepreku napretku duše u vježbanju u kreposti i u vršenju moralnog dobra. Laki grijeh ne raskida savez s Bogom, niti uništava mogućnost vječnog blaženstva.

Način na koji se može ponovno zaslužiti spasenje je pokajanje i Božje oproštenje. Svaki je grijeh nužno ispovjediti i treba navesti koliko puta se grijeh ponovio. Ovime se daje priznanje da ste svjesni da ste grijehom ranili Isusa i Crkvu. Svećenik odrješenjem od grijeha dijeli pomirenje s Bogom, savjetuje nas i određuje kako ćemo popraviti zlo, zato se dobiva pokora.

Osim teških i lakih grijeha, postoje i oni protiv Duha Svetoga, a to su:

nijekanje Božjeg postojanja

očajavanje o milosti Božjoj

protivljenje priznatoj Istini vjere

ustrajanje u nekajanju

zavist

Kako se ispovjediti

Da bi dobro obavili svetu ispovijed potrebno je ispuniti nekoliko uvjeta:

dobro ispitajte svoju savjest

pokajte se radi svojih propusta i grijeha

donesite iskrenu odluku da više nećete griješiti i da ćete se kloniti grješnih prilika

zamolite oproštenje od onog kome ste počinili zlo

iskreno priznajte sve grijehe koje ste počinili

iskreno obavite pokoru koju vam je svećenik odredio

Molitva prije ispovijedi

Gospodine, ti si moj Otac. Znam da me ljubiš. Ti me dobro poznaš, znaš moje misli, riječi i djela. Poznaješ i moje grijehe. Došao sam da te molim za oproštenje. Gospodine Isuse Kriste, pošalji mi Duha Svetoga. Pomozi mi da upoznam svoje grijehe i pogreške. Daj mi hrabrosti da sve iskreno ispovjedim, pomozi mi da popravim svoje vladanje i ojačaj mi volju za dobro. Pomozi i svećeniku kojemu se ispovijedam da me može voditi svojim savjetom. Amen.

Ovako to izgleda kada dođete u ispovjedaonicu pred svećenika:

Hvaljen Isus Marija! – Uvijek hvaljen!

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. (učinite znak križa)

Želim ispovjediti svoje grijeha koje sam učinio od posljednje ispovijedi koja je bila ______ (kažite kada).

Sagriješio sam: (počnete nabrajati grijehe)

Sada govorite svoje grijehe redom, po točkama ispita savjesti. Kada govorite nemojte biti preglasni, i pokušajte se sjetiti što više svojih grijeha. Uvijek govorite samo istinu, jer zapamtite, Bog sve vidi i sve zna. Za vrijeme ispovijedi slobodno pitajte svećenika za stvari koje vam nisu jasne, on je tu da vam pojasni. Kada završite s nabrajanjem možete reći da je to bilo sve. Sada slijedi pokora koju će vam dati svećenik. Zapamtite ju.

Nakon toga će vam svećenik reći da se pokajete. Tada molite Kajem se od svega srca što sam uvrijedio Boga najveće i najmilije dobro. Mrzim na sve svoje grijehe i čvrsto odlučujem da ću se popraviti i da neću više griješiti. Svećenik će ispružiti ruku i reći: Bog milosrdni Otac pomirio je sa sobom svijet smrću i uskrsnućem svoga Sina i izlio Duha Svetoga na otpuštenje grijeha. Neka ti po služenju Crkve on udijeli oproštenje i mir. I ja te odrješujem od grijeha tvojih. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Prekrižite se i recite Amen.

Svećenik: Hvalite Gospodina jer je dobar.

Jer je vječna ljubav njegova.

Svećenik: Bog ti otpustio grijehe tvoje. Idi u miru.

Bogu hvala.

Izađite iz ispovjedaonice, kleknite pred oltar i izmolite svoju pokoru i razmislite o tome kako više nećete ponavljati svoje grijehe.