JE LI NAPOKON RIJEŠEN MISTERIJ BERMUDSKOG TROKUTA? Australski znanstvenik tvrdi da je objašnjenje vrlo jednostavno

Od podvodnih piramida do šesterokutnih oblaka, znanstvenici, kao i teoretičari zavjera, zamislili su tijekom godina svaki mogući scenarij kako bi objasnili tajanstvene nestanke u Bermudskom trokutu.

U ovome području, koje pokriva morsku površinu između Floride, Portorika i Bermuda, samo tijekom prošloga stoljeća nestali su deseci brodova i zrakoplova, te stotine ljudi.

No sada je jedan australski znanstvenik otkrio jednostavno rješenje ovog fenomena – ljudsku pogrešku, piše Daily Mail.

Glavni krivci za nesreće – ljudi

Dr. Karl Kruszelnicki ponovio je ono što već godinama tvrde američka Obalna straža i Nacionalna uprava za oceane i atmosferu (NOAA). Tvrdi kako se ne radi o području gdje djeluju nekakve natprirodne sile, već da se po broju nestanaka Bermodski trokut uopće posebno ne ističe od drugih dijelova svijeta, u odnosu na količinu prometa.



“Prema podacima Londonskog Lloyda i američke Obalne straže, broj letjelica koje nestanu u Bermudskom trokutu isti je kao i svugdje u svijetu, ako se gleda postotak ukupnog prometa”, rekao je Kruszelnicki.

“Blizu je ekvatoru, i još pored bogatog dijela svijeta, Amerike, zbog čega imate dosta letova.”

Kruszelnicki kao primjer navodi poznati povijesni događaj, nestanak pet američkih torpednih bombardera TBM Avenger 1945. godine, kao i nestanak hidroaviona koji je poslan da ih nađe.

Nikada nisu pronađeni nikakvi ostaci olupina.

No unatoč tvrdnjama kako iza ovoga stoje misteriozne okolnosti, Kruszelnicki primjećuje kako transkripti radijskih poruka od te noći pokazuju kako su brojni drugi piloti preporučili let na zapad. No glavni pilot, poručnik Charles Taylor, umjesto toga je letio na istok.

Znanstvenik još dodaje kako hidroavion nije nestao, već su ga “vidjeli kako je eksplodirao”.

“Radilo se o samo jednom iskusnom letaču, ostali su bili mladi i neiskusni”, kaže Kruszelnicki i dodaje kako je pilot odgovoran. “Vrijeme je bilo loše, valovi su dosezali visinu i do 15 metara.

Taylor je na let došao “mamuran, poletio je bez svog sata, već se i prije gubio u letu, a dva je puta i napustio avion”.

Uobičajen broj nesreća u odnosu na količinu prometa

Tijekom godina, znanstvenici širom svijeta ponudili su slična objašnjenja nestanaka koji su se dogodili u tome području, znanom i kao Vražji trokut.

Sama američka Obalna straža “ne priznaje postojanje Bermudskog trokuta kao zemljopisnog područja koje predstavlja specifičnu opasnost za plovila ili letjelice”, navodi se na njihovoj web stranici.

“Prilikom pregleda brojnih gubitaka plovila i letjelica u tome području tijekom godina nije otkriveno ništa što bi ukazivalo da su žrtve posljedica bilo čega drugoga osim fizičkih uzroka. Nisu identificirani nikakvi posebni utjecaji.”

Zaključak je da ‘fenomen’ Bermudskog trokuta uključuje isti broj nesreća kao i bilo koji drugi dio svijeta s podjednakom količinom tračnog i pomorskog prometa.

“Ocean je oduvijek bio misteriozno mjesto za ljude, i kada se tome pridodaju loše vrijeme ili navigacija, može se raditi o stvarno opasnom mjestu”, navodi NOAA.