HITLER JE ŽIV I VIŠE SE NE ŽELI SKRIVATI? Je li moguće da Führer posljednjih 70 godina boravi u Argentini

Koliko se god činilo nestvarnim i nemogućim, ako je vjerovati starcu iz Argentine, Adolf Hitler je živ. Herman Gunterberg, kako mu stoji u putovnici, tvrdi da je on Adolf Hitler osobno, da ima 128 godina i da je posljednjih 70 proveo u skrivanju. Iako njegove tvrdnje slabo drže vodu, one se zapravo podudaraju s otkrićem riznice nacističkih artefakta u toj zemlji.

Govoreći u intervjuu za lokalne medije, naturalizirani njemački imigrant objašnjava kako je stigao 1945. godine s putovnicom, navodno krivotvorenom, koju je proizveo Gestapo nakon završetka Drugog svjetskog rata. Tako je Führer dobio ime Herman Gunterberg, sudeći prema starčevim riječima.

Kako kaže, odlučio je prekinuti dugo razdoblje skrivanja jer je 2016. godine izraelska tajna služba Mosad navodno napustila svoju politiku potrage za nacističkim ratnim zločincima. “Hitler” dodaje i da namjerava svoju autobiografiju objaviti u rujnu i vratiti svoj javni imidž.

“Optužuju me za brojne zločine koje nikada nisam počinio. Zbog toga sam morao provesti više od polovine života u skrivanju od židova, tako da sam već odslužio svoju kaznu. Prikazuju me kao lošeg momka samo zato što smo izgubili rat. Kada ljudi pročitaju moju stranu priče, to će promijeniti način na koji me doživljavaju”, rekao je Gunterberg/Hitler.

Hitler u egzilu

​Dok se vodeći povjesničari slažu oko toga da je Hitler počinio samoubojstvo 30. travnja 1945. u bunkeru u Berlinu, neki kroničari sugeriraju da je Führer teorijski mogao pobjeći u Latinsku Ameriku, kao što su to učinili mnogi nacisti na kraju rata.

U srpnju 2016. godine, Abel Basti objavio je revidirano izdanje “Hitler u egzilu”, u kojemu piše da je dotični pobjegao u Argentinu, gdje je živio deset godina prije no što se preselio u Paragvaj, pod zaštitom diktatora njemačkog podrijetla Alfreda Stresnera. Basti kaže da je Hitler preminuo 3. veljače 1971. godine u Paragvaju.

Očekivano, malo ljudi vjeruje u priču starca iz Argentine, uključujući i njegovu 55-godišnju suprugu Angelu Martinez. Ona kaže da su njegove šokantne tvrdnje proizvod demencije i ističe da njezin suprug do prije dvije godine, kada je počeo pokazivati simptome Alzheimerove bolesti, nikada nije spomenuo Hitlera ili naciste. Ona je, u najgorem slučaju, spremna povjerovati u to da je njen suprug možda bio nacist i sada se osjeća krivim za svoju prošlost

Nacistički artefakti

Sasvim slučajno, svega nekoliko dana nakon što je Gunterberg/Hitler objavio ovu šokantnu vijest, argentinska policija je pronašla pravo skladište nacističkih artefakata u jednoj kući u Buenos Airesu, potencijalno najveću kolekciju nacionalno-socijalističkih relikvija identiificiranih u povijesti ove zemlje.

Kako se navodi, lokalna policija pratila je jednog kolekcionara i, prilikom pretresa njegove kuće, iza velike police s knjigama u njegovoj radnoj sobi pronašla tajni prolaz koji je vodio u sobu prepunu nacističke ikonografije. Predmeti uključuju reljef s bistom Adolfa Hitlera, više povećala u kutijama i medicinski uređaj za mjerenje veličine glave, piše Grandes Medios.