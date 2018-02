ELON MUSK ŠALJE TESLU U SVEMIR: ‘Ako misija uspije, bit će to prvo vozilo poslano u sunčevu orbitu’

Putnik koji će se voziti na vrhu Falcon Heavya bit će Tesla Roadster, te će tako, uspije li misija, biti prvo vozilo poslano u sunčevu orbitu. “Volim pomisao o automobilu koji beskonačno vozi kroz svemir.

Grimizni Tesla Roadster iz Elon Muskove pionirske električne automobilske industrije spreman je ovoga tjedna otići tamo gdje dosad nije otišao niti jedan sportski automobil – u svemir.

Ako lansiranje uspije, bit će to velika prednost nad konkurentima

U utorak navečer, naime, očekuje se testni let nove Falcon Heavy ‘jumbo’ rakete koju je izgradilo transportno poduzeće Space Exploration Technologies, a koje je osnovao, kao i kompaniju Tesla Motors, poduzetnik Elon Musk. Ako to lansiranje uspije, Falcon Heavy će postati najsnažnija raketa koja postoji i najmoćnije svemirsko vozilo koje će uzletjeti iz SAD-a otkad je NASA raketama Saturn 5 posljednji put prevela astronaute na Mjesec prije 45 godina. Uspjeh tog lansiranja vjerojatno će kalifornijskoj tvrtki SpaceX osigurati prednost nad konkurentima koji traže velike ugovore s NASA-om, američkim vojnim i satelitskim tvrtkama, pa čak i plaćaju svemirske turiste.





Falcon Heavy, pogonjen s 27 motora koji mu daju potisak, izgrađen je od tri Falcon 9 raketa – jedna je u sredini, a dvije na bokovima služe kao pojačala. Te dvije rakete trebale bi se nakon lansiranja spustiti padobranima na Cape Canaveral, dok bi središnja raketa nakon leta trebala sletjeti na brod u Atlanti. Svemirska letjelica već je postavljena na lansirnoj platformi u Kennedyevom svemirskom centru u Cape Canaveralu u Floridi, koju je koristio Saturn 5 noseći tročlanu ekipu Apollo 11 na svojoj povijesnoj misiji 1969. godine, koja je kulminirala prvim koracima Neil Armstronga i Buzz Aldrina na mjesečevoj površini.

Prvo vozilo poslano u sunčevu orbitu?

Putnik koji će se voziti na vrhu Falcon Heavya bit će Tesla Roadster, te će tako, uspije li misija, biti prvo vozilo poslano u sunčevu orbitu. “Volim pomisao o automobilu koji beskonačno vozi kroz svemir. Možda ga otkrije izvanzemaljska rasa u budućnosti”, poručio je na Twitteru milijarder, poduzetnik i osnivač Tesle i SpaceX-a Elon Musk. Falcon Heavy dizajniran je za prenošenje znatno veće težine od tog automobila, a SpaceX se hvali svojom sposobnošću da može poslati u zemljinu orbitu teret od otprilike 70 tona, uz trošak od 90 milijuna dolara po lansiranju.

To je dvostruko veći kapacitet od onog koji omogućuje postojeća američka svemirska flota, sačinjena od Delta 4 Heavy United Launch Allianca (ULA) zajedničkog pothvata Lockheed Martina i Boeinga, i to za svega četvrtinu sadašnjeg troška. Nova raketa trebala bi SpaceX-u omogućiti ulazak u dvije ključne arene koje zahtijevaju veći kapacitet od one koju omogućuje Falcon 9, a to su geostacionarne orbitalne misije za isporuku satelita koji kruže Zemljinim ekvatorom istim tempom kao što se Zemlja rotira te za u istom ritmu kao rotacija planeta i za istraživanja izvan Zemlje.