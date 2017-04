ZAVOLJET ĆETE SVEKRVIN JEZIK: 10 biljaka koje prirodno suše ili vlaže zrak, čiste prašinu…

Biljke imaju mnoge supermoći – tjeraju kukce, stvaraju kisik i skupljaju prašinu, a jedna od njih je to što prirodno reguliraju mikroklimu u domu.

Biljke čiste zrak od prašine, neugodnih mirisa pa čak i od dima cigareta, a jedna uloga ovih prirodnih klima-uređaja je i to što mogu vlažiti suhi zrak ili upijati vlagu, ovisno o tome što vam treba. Važno je samo odabrati pravu biljku.

Pet biljaka koje upijaju vlagu

Spatifilum

Ova tropska biljka ne samo da upija vlagu ( i to toliko dobro da ju je uputno i prskati mlakom vodom) nego i uništava spore plijesni. Iako podnosi razmjerno puno sunca, u kasno proljeće i ljeti treba ju zaštititi od najjačeg sunca. Najbolje uspijeva na 18 stupnjeva Celyijevih (do 20 stupnjeva) pa je idealna za prostorije na sjeveru kuće ili one koje ne dobivaju mnogo sunca koje najčešće i jesu najvlažnije.

Kavovac

Osim lijepih sjajnozelenih listova grm kavovca ukrašavaju mirisni, snježnobijeli cvjetovi. Na prirodnim staništima ova biljka, ovisno o sorti, može izrasti do impozantne visine od 12 i više metara, a za uzgoj u sobi najbolje je uzeti sortu patuljastog rasta (Coffea arabica “Nana”). Iz cvjetova na grmu kave razvijaju se sitni zeleni plodovi koji, kad sazriju, postaju crveni. Svaki plod sadrži dvije sjemenke – dva zrna kave. No za plodove treba ponekad čekati i do pet godina, a od male kućne biljke urod bi bio prilično slab. No zato će kavovac unijeti egzotičan miris, a istodobni i “popiti” višak vlage. Najpogodnija je temperatura oko 24 do 26 stupnjeva C. Voli svjetlo, ali i ne i izravno sunce. Zimi ga ne stavljajte na balkon odnosno na mjesto gdje se temperatura spušta ispod 15 stupnjeva C .

Mirta

Zimzelena grmolika biljka, bijelog cvijeta i sitnog modrog ploda može narasti do visine 5 metara i više voli rasti na otvorenom, ali uz malo orezivanja i brige, pogodna je i za uzgoj u stanu. Odgovara joj svjetlo, a zimi i niske temperature pa ju zimi držite na hladnom mjestu. U prošlosti, brojni narodi, od Židova do Kelta pripisivali su joj magična svojstva – a znanstvenici se uglavnom slažu. Ne samo da upija vlagu nego u zrak otpušta fitoncide koji blako, ali učinkovito ubijaju mikrobe u zraku (doduše, zato nije baš pogodna za domove s ljubimcima ili malom djecom).

Lovorika

Simbol slave i pobjede, koji je podario ime i hrvatskom Lovranu, neizostavan je mediteranski začin, a istodobno i tjera kukce. Iako je uz Jadran popularan kao živica, ništa vas ne sprečava da ga uzgojite i u lončanici. Pritom imajte na umu da (kao i druge porijeklom subtropske biljke) voli vlažan zrak, puno mlake vode i hlad.

Limun

Čudesna biljka u svakom pogledu – prekrasni cvjetovi pune zrak osvježavajućim (citrusnim, jel) mirisom, daje ukusan plod (za kojeg doduše, trebate dugo čekati), ima niz ljekovitih svojstava, a čitavo vrijeme upija vlagu iz zraka i čisti mikrobe iz zraka. Iako mu treba vlažan zrak, voli relativno suho tlo ( i redovito zalijevanje) te puno sunca.

Pet biljaka koje vlaže zrak

Pačempres

Lažni čempres (lat. Chamaecyparis) u Japanu smatraju svetim grmom u kojem leže duše bogova i preminulih, no samo onih dobrih. I očito, oni paze na vaš dom jer ova zimzelena biljka osvježava zrak, vlaži ga te filtrira prašinu. Čak pomaže smanjiti simptome migrene i glavobolje. Traži samo hlad i redovito zalijevanje.

Svekrvin jezik

Usprkos imenu, ova biljka čini čuda. Osvježava zrak, proizvodi mnogo kisika i neutralizira umjetne pare (primjerice nakon čišćenja tepiha). Popularna sobna biljka (koju neki, vjerojatno svekrve, nazivaju i sabljice) jako je zahvalna – samo ju stavite u kut i bit će zadovoljna. Zahvaljujući mesnatim listovima ne iziskuje često zalijevanje.

Fikus

Najpopularnija sobna biljka postala je sinonim za obezvlašćenog političara ili beskorisnog šefa, no u stvarnosti je itekako marljiv. Vlaži zrak, neutralizira toksine i viruse, a listovima skuplja mnogo prašine. A za razliku od političara, ne zahtijeva gotovo nikakvo održavanje – samo malo hlada i nešto više prostora. Ovaj srodnik smokve ne voli prečesto zalijevanje ili propuh.

Lozica

Glavna prednost sobne loze je to što može bilo koji prostor poretvoriti u zelenu oazu – bilo da ju uzgajate u visećoj lončanici pa se spušta u zelenoj “zavjesi” bilo da ju pustite da se penje uza zid. Ne voli prečesto zalijevanje (iako se zemlja nikada ne smije potpuno posušiti) a vremenom se prilagodi suhom zraku i počinje otpuštati vlagu. Najbolje uspijeva u hladu.

Kalanhoa

Omiljene biljke ne samo zbog atraktivnog lišća i lijepih nakupina cvjetova, nego i zbog jednostavnog uzgoja, u svakoj mješavini zemlje uz dosta vode tijekom ljetnih mjeseci. Zimska minimalna temperatura je 8°C, a neke vrste zahtjevaju i višu, uz povećano zalijevanje, jer u protivnom počinje otpadati lišće. Rastu na sunčanom položaju i u polusjeni, a najbolje rezultate daje uzgoj pod zasjenjenim staklom. Koju ćete vrstu odabrati iz ovog roda porijeklom sa Madagaskara ovisi prvensveno o prostoru, ali sve dijele ključne osobine: iznimno jednostavan uzgoj i osvježavanje zraka.