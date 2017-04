VRIJEME JE ZA PROLJETNO ČIŠĆENJE: Ovih 7 grešaka sigurno radite svake godine

Kraj je ožujka, i ako već niste, onda se sigurno spremate za veliko proljetno čišćenje svog stana ili kuće. Svatko ima svoju metodu ‘proljetne generalke’, ali jeste li se ikada zapitali, radite li baš sve kako treba? Stranica Hassle.com složila je devet najčešćih grešaka koje radimo prilikom čišćenja svojih stanova.

1. Brišete prašinu mokrom krpom

Mnogi posežu za vlažnim kpama kako se prašina prilikom brisanja ne bi raletjela posvuda, no istina je da vlaga privlači prašinu zbog čega biste je trebali brisati suhom sntistatičkom krpom. Pokušajte i ovo – nakon brisanja prašine prebrišite površine s mješavinom vode i samo kapi omekšivača za rublje. To bi trebalo usporiti nakupljanje prašine.

2. Uklanjanje vrećice iz usisavača tek kad se napuni



Ako vrećicu iz usisavača mijenjate ili praznite tek kad se napuni, niste jedini, ali niste ni u pravu. Vrećica bi se, zapravo, trebala prazniti kad je otprilike dvije trećine puna. Razlog tome su nakupljene čestice koje usporavaju i rad i smanjuju snagu vašeg usisvača. Usto, usisani ostaci hrane mogli bi popljesniviti i razviti neugodan miris.

3. Perete prozore kad je vani sunčano

Stanje prozora često zamijetimo tek kad nam sunce grane na njih. Mnogi se odmah hvataju sredstava za čišćenje, no jako sunce će ubrzati suđenje tih sredstava na prozorima zbog čega ćete ih teže oprati i zbog čega će ostati tragovi. Za poseban sjaj finiširajte pranje kombinacijom novinskog papira i alkoholnog octa.

4. Mislite da se perilica rublja pere sama

Logično bi bilo zaključiti da se perilica rublja pere sama pri svakom pranju, no to je daleko od istine. Vlaga koja polako isparava pretvara bubanj perilice u inkubator bacila. Da biste spriječili širenje bacila i neugodnih mirisa stavite u praznu perilicu 50 g sode bikarbone i u ladicu za deterdžemt 50 ml alkoholnog octa te upalite na 60 stupnjeva da se sve dobro opere.

5. Ribanje tepiha

Kad vam se nešto prolije po tepihu, nemojte doći u napasti da odmah krenete ribati. Ribanje će samo raširiti mrlju i oštetiti tepih. Umjesto toga pokušajte baciti malo sode bikarbone na to onda to laganu utisnite u tepih papirnatim ručnikom. Ostavite da se sve skupa osuši prije nego što usisate ostatke.

6. Koristite jake kemikalije za odštopavanje odvoda

Vjerojatno ste i vi ostavili silan novac na skupe odčepljivače odvoda. Puno jefitnija i učinkovitija opcija je u odvod usipati pola šalice sode bikarbone i pola šalice alkoholnog octa. Ostavite da djeluje pet minuta prije no što pustite vruću vodu po tome.

7. Stavljate cipele ispred ulaznih vrata

Kako bi izbjegli širenje neugodnih mirisa iz cipela, mnogi ih stavljaju ispred ulaznih vrata, s vanjske strane. No, to baš i ne pomažu u ‘provjetravanju smrdljivih cipela’. Umjesto toga stavite dvije korištene, osušene vrećice čaja (samo vrećice, bez čaja) i stavite ih u cipele, pri vrhu. One su vrlo efikasne u upijanju vlage, samim time bi i smrad trebao biti podnošljiviji.