UGRADBENI ORMARI: Izradite ih po mjeri za najljepšu spavaću sobu, evo na što trebate voditi računa

Svaka žena sanja o velikom ormaru u svojoj kući kako bi mogla uredno složiti sve svoje krpice, štikle i modne dodatke.

Ormari zauzimaju puno prostora i makar skrivaju sve naše stvari, ponekad znaju biti neugledni ako su preveliki. Ako ne možete odlučiti kakav ormar vam treba ili ne možete naći neki koji bi vam se svidio, pokušajte bolje organizirati prostor i instalirati ugradbeni ormar.

Ugradbeni ormari više nisu luksuz

Ugradbeni ormari donedavno spadali u kategoriju luksuza i nije ih si svatko mogao priuštiti, no u posljednje vrijeme postaju sve popularnije rješenje u domovima.

Samo neki od razloga korištenja ugradbenih ormara su:



praktičnost

trajnost

prihvatljiva cijena

lakoća upotrebe

maksimalna iskoristivost prostora

Uz sve veći nedostatak prostora i rast cijena stambenog kvadrata u stanovima i kućama, upotreba ugradbenih ormara postala je standardna. Ovi ormari uglavnom se izrađuju po mjeri i potpuno se mogu prilagoditi bilo kojem prostoru. Možete ih ugraditi od zida do zida i od poda do stropa.

Najčešće se izrađuju po mjeri

Cijena ugradbenih ormara nerijetko je i niža od običnih. Posebice ako ga ugrađujete od poda do stropa – tada vam podnica i završna daska najčešće nisu ni potrebne. Time se postiže ušteda u materijalu, ali i pojednostavljuje montaža.

Najčešći ugradbeni ormari po mjeri su trokrilni od poda do stropa i od zida do zida. Širine su oko 250 centimetara i visina im je standardna visina stana, što je najčešće do 270 centimetara.

Ove dimenzije u ‘Basic’ segmentu platit ćete oko 5000 kuna, dok bi ormar u tim dimenzijama platili barem 7000 kuna. Ovisno kojim iznosom raspolažete, možete birati materijal, boju i način izrade. Najjeftiniji i dizajnom najjednostavniji su svakako ugradbeni ormari napravljeni od platna i drvene konstrukcije koji su lagani i mobilni.

Pri odabiru tvrke koja će vam izrađivati ugradbeni ormar pripazite na materijale koje koriste. Neki proizvođači za vodilice koriste materijale koji su jeftiniji od aluminija, što smanjuje kvalitetu i izdržljivost ovog namještaja.

Važan detalj pri kupnji ugradbenih ormara s kliznim vratima je i kvaliteta kotača. Kotači su oni koji nose kompletnu težinu vrata pa loša klasa kotača može dovesti do njihove deformacije ili problema pri otvaranju i zatvaranju vrata.

Organizirajte svoj ormar

Bez obzira na to na kakav se ormar odlučite, najvažnije je biti dobro organiziran i ured kako bi vam u ormar stalo što više mjesta. Prema istraživanju koje je provela IKEA, većina ljudi treba savjete o organizaciji. Istraživanje je pokazalo da u prosjeku dnevno provedemo 55 minuta tražeći stvari koje smo zametnuli.

Jednom kad složite ormar kao po špagi, vaš posao je gotov. Svako novo dodavanje komada odjeće ili uzimanje bit će jednostavno, a ako je ikako moguće, ugradite rasvjetu u sam ormar. Kad stavljate garderobu na vješalice u ormaru, neka to bude sistematično.

Pronašli smo neke primjere kako iskoristiti prostor u stanu ako nemate dovoljno sredstava za ugradbeni ormar.