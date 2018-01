STVARI ZA KOJE NE ZNATE DA IMAJU ROK TRAJANJA: Evo koliko često trebate mijenjati uobičajene predmete (i mobitele)

Jeste li znali da vaš smartphone ima rok trajanja nakon kojeg prestaje raditi kako treba? To je tek jedan od predmeta koje koristite dulje nego što biste trebali i time ugrožavate zdravlje.

Svi imamo stvari kod kuće koje su pohranjene godinama, pa čak i desetljećima. Čine nam se vječnima, ali većina njih zapravo je ograničena datumom isteka, nakon čega stavke postaju beskorisne i eventualno opasne. Prikupili smo popis najčešćih predmeta u kućanstvu koji zapravo imaju rok trajanja. Provjerite jesu li ova “blaga” pohranjena i u vašem domu.

Začini – 2 godine

Loše vijesti za one koji vole skupljati rijetke vrste začina! Morat ćete osvježiti zalihe nakon dvije godine jer začini nakon nekog vremena obično izgube svojstva i okus.



Tenisice – 6 mjeseci

Kada aktivno koristite tenisice, njihov sustav apsorpcije udaraca, potplati i pete brzo se troše. Tenisice za trčanje moraju se mijenjati svakih 400 kilometara, a cipele za druge sportske aktivnosti nakon šest mjeseci redovite uporabe.

Čaj u filteru – 6 mjeseci

Čak i u zatvorenoj i hermetičnoj ambalaži, čajne vrećice više nisu prikladne za piće nakon šest mjeseci zbog mogućnosti da čaj fermentira.

Sunčane naočale – 2 godine

Ultraljubičaste zrake imaju negativan učinak na leće. Nakon nekog vremena, leće dopuštaju da više zraka prođe. Točan rok trajanja određuje svaki pojedini proizvođač, ali preporuča se da promijenite sunčane naočale svake dvije godine.

Pasta za zube/četkica za zube – 1 godina/3 mjeseca

Četkicu za zube treba mijenjati svaka tri mjeseca, kako se ne bi pretvorila u inkubator bakterija. Pastu za zube treba čuvati najviše godinu dana nakon otvaranja. Stoga, ako imate malu putnu tubu, provjerite njezin rok trajanja.

Ručnici – 3 godine

Osim činjenice da su mokri ručnici idealno okruženje za razvoj bakterija, često pranje jednostavno troši tkaninu. Pranje na visokim temperaturama to još nekoliko puta ubrzava. Preporuča se mijenjati ručnike svake tri godine.

Ovo je 10 stvari koje bi trebala baciti u smeće prije nego zakoračiš u Novu 2018. godinu

Češalj i četka za kosu – 1 godina

Rok trajanja prosječnog češlja ili četke je samo godinu dana, čak i ako ga čistite i perete redovito. Nakon tog razdoblja može izazvati perut i probleme s kosom.

Kućne šlape – 6 mjeseci

Papuče “žive” samo pola godine, a potom se pretvaraju u potencijalno tlo za uzgoj gljivica.

Jastuci – do 3 godine

Bez obzira na vrstu punjenja, jastuk gubi oblik nakon 2 – 3 godine, a grinje ga počinju nastanjivati. Zdravo spavanje je važnije od vašeg najdražeg jastuka, zar ne?

Deka – 7 godina

Deke obično prolaze kroz iste promjene kao i jastuci. Međutim, one mogu “živjeti” dulje – do sedam godina. Pažljivom brigom i redovitim sušenjem možete produljiti život pokrivača i do 10 godina. Nakon toga, morat ćete ga zamijeniti novim.

Madrac – do 10 godina

Ne zaboravite kupiti i novi madrac kad idete po novi pokrivač jer bi se on također trebao mijenjati svakih 8 – 10 godina. Također, imajte na umu da madrac mora biti okrenut svakih šest mjeseci, tako da se ne troši prebrzo.

Drvena ploča za rezanje – 3 godine

Mijenjajte ih svake tri godine. U suprotnom, one postaju dobro okruženje za bakterije. Osim toga, ploče za rezanje obično gube oblik zbog vlage i noževa.

Kuhače – 2 godine

Špatule za miješanje hrane, žlice i drugi pribor koji često dodiruje hranu treba mijenjati svake dvije godine. To se posebno odnosi na drvene kuhače.

Kuhinjska spužva – 2 tjedna

Razdoblje sigurne i učinkovite uporabe takvih spužvica je samo dva tjedna.

Smartphone – do 3 godine

Nažalost, čak i pametni telefoni imaju rok trajanja. Očekuje se stabilan rad novog smartphonea u naredne 2 – 3 godine. Nakon tog razdoblja, počet će sporije raditi s iznenadnim prekidima u svojoj aktivnosti. To se posebno odnosi na modele s ugrađenom baterijom koja se ne može zamijeniti.