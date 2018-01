ŠIVAĆI TRIKOVI ZA POČETNIKE: Nema više odlazaka krojaču za svaku sitnicu, a evo i kako najlakše provući konac kroz iglu

Video je prezabavan čak i samo za gledanje, a još kad vidite što ćete sve iz njega naučiti… Nikad više nećete morati ići krojaču – barem ne zbog sitnih prepravaka.

Trebate nešto nabrzinu zašiti ili prišiti gumb na košulju, ali nemate pojma kako se to radi? Umjesto da za takve sitnice plaćate nekom drugom i čekate nekoliko dana, izabrali smo super korisne trikove uz koje će se šivanje činiti kao mačji kašalj… A mogli bi drugi onda vas žicati da im, primjerice, provučete konac kroz ušicu igle. To je zaista iritantan zadatak, ali i za njega postoji lakši način.

Uvlačenje konca u iglu

Kao što već spomenusmo, to je za mnoge ljude nemoguća misija i onda kad nekomu uspije, gledaju ga kao božanstvo. A da biste postali božanstvo, uopće se ne trebate puno mučiti. Umjesto da iznova i iznova pokušavate provući konac odokativno, polegnite ga na dlan, a zatim ušicom igle prelazite preko njega brzim pokretima, kao da ga želite zgužvati. Vjerovali ili ne, konac će se sam provući kroz rupicu i onda ga još samo trebate popraviti.



Savršen šav

Kada nešto trebate zašiti, vjerojatno se bojite kako će to ispasti i hoće li vaš šav biti uredan. Kako ne biste opet odokativno mjerili razmak između svakog šava, povucite flomasterom dvije linije na unutarnjoj strani palca i, sa svakim ubodom igle, povlačite palac kao što je prikazano u videu dolje. Šavovi će izgledati kao da ih je napravio krojač.

Sužavanje gornjeg dijela hlača

Kupili ste nove traperice i savršeno vam stoje svuda, samo ne u struku, gdje ima malo više mjesta no što bi trebalo. Nikakav problem. Napravite prorez na unutarnjoj strani ruba hlača i kroz njega zihericom provucite elastičnu traku tako da izađe na drugu stranu. Potom samo zašijte rupe i problem riješen.

Držanje igala na jednom mjestu

Jako je lako izgubiti iglu ili pribadaču negdje u tepihu, što može biti opasno ako netko na nju nagazi. Postoji jednostavno i jeftino rješenje za to. Na keramički tanjurić pričvrstite magnet sa stražnje strane, a tanjurić postavite na neku prianjajuću površinu. Potom igle samo približite tanjuriću i one će se pričvrstiti za nj.

Skraćivanje nogavica

Ako su vam traperice preduge, i to možete srediti sami. Podvrnite ih onoliko koliko vam je potrebno i koncem prišijte rubove s unutarnje strane nogavica. Zatim ih samo preokrenite i to je to – bez škara i rezova.

Prišivanje gumba

Ako vam je ispao gumb s košulje ili jakne koju ste baš mislili odjenuti, uopće ne morate mijenjati planove. Za prišivanje gumba natrag bit će vam potrebno jako malo vremena. Dakle, najlakše je ako prvo ušijete “iksić” na mjestu gdje treba doći gumb. S dvama križnim pokretima iglom i koncem to je gotovo za tili čas. Onda prislonite gumb pa još jednom napravite “iksić”, ali ovoga puta kroz rupice na njemu. Za svaki slučaj, to ponovite dvaput da bi bilo čvršće. Na kraju koncem napravite nekoliko krugova ispod gumba pa odrežete višak.

Sve ove trikove bolje ćete shvatiti ako iz prve ruke vidite kako se izvode. Pogledajte ih u sljedećem videu, inače objavljenom na Facebook stranici Bright Sidea.