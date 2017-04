PEĆI NA PELETE: Prednosti i nedostaci ekološkog i ekonomičnog načina grijanja

U sezoni grijanja svi imaju iste ciljeve – da su prostorije tople, da ne troše puno na grijanje, da je čisto i lako za održavanje.

Za vas smo istražili koje su dobre i loše strane peći na pelete te gdje ih je najbolje kupiti. Peleti su prešani drvni ostaci koji su dobiveni mehaničkim prešanjem u posebnim strojevima. U tim miješanjima ne dodaju se kemijska sredstva. Peleti se proizvode od hrasta, bukve, jasena, graba, topole, lipe i drugog drva.

Prednosti grijanja na peći na pelete

Peleti su lako dostupni

Blizina proizvodnje peleta povećava pozitivni ekološki utjecaj radi kraćeg transporta. Kada kupujete pelete za ogrjev, kupujte ono lokalno proizvedeno. Pelete možete kupiti u mnogim specijaliziranim prodavaonicama za dom i okućnicu. Odličan primjer lokalne proizvodnje peleta je i Vinkovačka Spačva.



Relativno čisto gore

Drvene pelete mnogo čistije gore nego obično drvo i ugljen. Gorenje peleta je potpomognuto s ventilatorom koji dovodi stalan zrak do peći. Kada pokrećete peći na pelete ili peći za centralno na pelete, električni oganj zagrijava pelete i tada započinje sagorijevanje. Stvara se malo plina ali kada se grijanje pokrene, dima više nema. Ukoliko imate peć za centralno na pelete u podrumu, bitno je da se ne stvara plin i dim koji ne vidite odmah.

Rijetko loženje

Peći na pelete imaju integrirane posude koje se mogu napuniti svakih nekoliko dana, dok većina ima posude koje drže pelete za nekoliko mjeseci loženja. Ako se radi o peći za centralno na pelete, posuda kao i potrebna količina peleta je veća. Ako je peć na pelete vaš jedini sistem grijanja u stanu, ovisno o veličini prostora i željenoj temperaturi ćete i ložiti.

Ekonomičnost

Peleti su niže cijene od lož ulja, drveta ili propana. Grijanjem na peći na pelete možete uštedjeti novac.

Nedostaci grijanja na peći na pelete

Buka

Peći na pelete su bučne. One na sebi obično imaju dva ventilatora koji su glasni i dosta iritantni. Drugačije se čuju od pucketanja drveta u peći na drva. Kotlovi za peći za centralno na pelete također su glasni, no oni se ipak najčešće nalaze u podrumu pa ne čine takav problem.

Nužnost električne energije

Kada u vašem stanu ili kući nestane struje, peć na pelete ne može raditi. Kao što je u stanu uobičajeno, možete koristiti generator za pokretanje ventilatora kako bi se grijanje nastavilo. No kada nestane struje, nestane i grijanja.

Komfor

Peći na pelete ne isijavaju toplinsko zračenje. Makar mnoge peći izgledaju kao kamini, one zapravo ne propuštaju toplinu u svojoj blizini. One isporučuju svu toplinu preko ventilatora i to ne daje isti dojam kao kamini na drva.

Komplicirano održavanje

Za razliku od peći na drva, peći na pelete imaju mnogo dijelova koji se mogu potrošiti ali i zahtijevaju stalno održavanje. Većina proizvođača peći na pelete preporučuje servisiranje svake godine što povećava troškove posjedovanja takve vrste grijanja.

Ne možete sami napraviti pelete

Za razliku od peći na drva, čije gorivo možete pronaći u svom dvorištu, s peletima nije tako. Tvornice peleta koriste preše za preradu vlakana drveta kroz kalupe za stvaranja peleta. Što bi značilo da sami ne možete napraviti pelete gorivo potrebno za grijanje.

Gdje kupiti peći na pelete?

Peći na pelete kao i peć za centralno na pelete, možete kupiti u svim većim prodavaonicama opreme za dom i okućnicu. Ovisno o dobu godine ovisi i količina ponude.

Uz to, na web stranici Cropellets.hr postoje kalkulatori uz koje možete pronaći idealnu peć i izračunati uštede u odnosu na sve druge vrste grijanja.