MOŽE LI SE DOISTA KUPITI VRIJEME? Znanstveno istraživanje otkrilo što ljude uistinu čini sretnima i zadovoljnima

Ljudi koji odluče utrošiti novac na “kupnju” više slobodnog vremena, a ne na nešto što ima materijalnu vrijednost osjećaju se sretnije i zadovoljnije, rezultati su studije koju su proveli znanstvenici s kanadskog sveučilišta British Columbia.

Eksperiment je pokazao da su sudionici istraživanja bili zadovoljniji i sretniji kada su 40 dolara utrošili na plaćanje neke usluge ili posla i na taj si način omogućili dodatno slobodno vrijeme, nego kada su istu svotu novca potrošili na neku materijalnu stvar.

Psiholozi su ustanovili da stres, koji u modernom svijetu nastaje zbog stalne utrke s vremenom, pridonosi nastanku tjeskobe i nesanice. Iznijeli su podatak po kojemu i vrlo bogati pojedinci često nerado troše novce kako bi platili drugima da neke poslove obave za njih.

“Nizom eksperimenata smo ustanovili da su ljudi koji troše novac da bi si ‘kupili’ više slobodnog vremena – sretniji i općenito zadovoljniji”, kaže dr. Elizabeth Dunn, profesorica psihologije na kanadskom sveučilištu.



Pod manjim pritiskom

Na ovaj su fenomen značajno utjecali povećani prihodi pojedinaca u brojnim zemljama. Od Njemačke do Sjedinjenih Država ljudi su stalno “u stisci s vremenom”, čini im se da ga nikad nemaju dovoljno, što rezultira stresom na dnevnoj bazi.

Grupa američkih, kanadskih i nizozemskih psihologa provela je testiranje na 6000 odraslih osoba, među kojima je bilo i 800 milijunaša. Postavljena su im pitanja o tomu koliko novca troše na “kupnju vremena”.

Ustanovljeno je da manje od trećine sudionika istraživanja svaki mjesec izdvaja određenu svotu novca na to da neke poslove za njih obave drugi ljudi. No članovi te grupe odgovorili su da su smireniji i općenito zadovoljniji životom jer su, zahvaljujući povjeravanju poslova nekom drugom, pod manjim pritiskom.

Vrijeme se može kupiti novcem

Psiholozi su proveli još jedan dvotjedni eksperiment među 60 zaposlenih odraslih stanovnika Vancouvera.

Od njih se tražilo da tijekom vikenda potroše 40 dolara na nešto što će im uštedjeti vrijeme. Neki su kupili obrok koji im je dostavljen na radno mjesto, neki su djeci susjeda platili da im obave neke manje poslove poput košnje trave ili su, umjesto pranja i sušenja rublja, taj posao povjerili radnicima kemijske čistionice.

Drugi su vikend dobili zadaću da istu svotu novca potroše na manje materijalne vrijednosti poput vina, odjevnih predmeta, knjiga….

Rezultati istraživanja pokazali su da su ispitanici bili puno zadovoljniji nakon što su novac potrošili na stvari koje su im uštedjele vrijeme jer su se osjećali puno opuštenije.

“Vrijeme se definitivno može kupiti novcem, a rezultat je vrlo učinkovit”, zaključuju dr. Dunn i njezini kolege koji su rezultate istraživanja objavili u časopisu Proceeedings of the National Academy of Sciences.

“Razmislite postoji li nešto što mrzite raditi, a to bi umjesto vas, uz manju novčanu naknadu, mogao obaviti netko drugi?”, savjetuje dr. Dunn te dodaje da znanost potvrđuje kako je to jako dobro utrošen novac.

Psiholozi kažu da bi rezultati studije mogli biti od koristi svima onima koji smatraju da po povratku s posla moraju obaviti još jednu smjenu kućanskih poslova.