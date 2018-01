KOLIKO ČESTO TREBA PRATI RUČNIKE, POSTELJINU, KRPE…? Cijelo vrijeme živite u zabludi, mogao bi vam se zgaditi život

Odjeću mijenjate svaki dan, ali što je s ručnicima, posteljinom, kuhinjskim krpama i ostalim materijalima koje koristite? Najvjerojatnije ih ne perete dovoljno često.

Pranje rublja i kućanskih materijala možda je zamoran, ali nužan posao. Usprkos najboljim namjerama, možda to ne obavljate kako treba. Tijekom jedne noći, čovjek u prosjeku proizvede 25 ml znoja po satu. Ako spavate osam sati, to je ekvivalent jednoj bočici parfema. I ta količina leži na vašioj plahti. I tako svaku noć iznova. Kuhinjskim krpama brišete ruke nakon pranja u sudoperu, kao i kuhinjske površine kada se nešto prolije. Znate li koliko je vremena dovoljno da se na takvom nečemu razmnože bakterije? Jako malo.

Posteljina

Trećinu života provedemo spavajući i valjajući se po plahtama. Osim što se znojimo zaista puno, naše tijelo odbacuje kožu trljajući se o posteljinu. Sve je to idealan okoliš za razvoj grinja i bakterija. Da bi vaš krevet bio čist, a vi ostali zdravi, posteljinu bi trebalo prati barem jednom tjedno na temperaturi od 60 stupnjeva. Stručnjaci savjetuju da ne slažete krevet ujutro jer tako bakterije samo prodiru dublje u madrac. Umjesto toga, maknite pokrivač s plahte i otvorite prozor kako bi se posteljina što brže osušila i provjetrila.

Ručnici





Vlažni ručnici također su savršeni uzgojni teren za klice. Što više stoje, to se više bakterija množi. Kako vam ručnici ne bi neugodno mirisali i nakon pranja, dodajte pola šalice praška za pecivo u deterdžent i oni će mirisati mnogo svježije. Za optimalne rezultate, perite ih na 60 stupnjeva, a ručnik za brisanje ruku promijenite svaka dva dana.

Kuhinjske krpe

One su jedan od najčešće korištenih predmeta u kuhinji, ali se njihovu održavanju ponekad ne posvećuje dovoljno pažnje. Zbog svoje multifunkcionalne prirode, one mogu biti krivci za prijenos zaraze. Bakterije iz sirovog mesa i prljavog povrća mogu se lako prenijeti na kuhinjsku krpu. Zatim, ako istu krpu upotrebljavate za sušenje ruku, to može uzrokovati bolest. Ne zaboravite ih mijenjati svaki dan i prati ih na 60 stupnjeva.

Zastor na tuš kabini

Sigurno mislite kako to ni ne treba prati jer se svaki dan spontano pere tuširanjem. Nemate pojma koliko se varate. Na zastorima se stvaraju gljivice zbog stalne vlage, stoga bi ih trebalo prati barem jednom mjesečno i to u što je moguće vrućoj vodi kako biste eliminirali svaku mogućnost opstanka bakterija.

Kupaonske prostirke

Prostirke koje držite u tuš kabini i one izvan nje možda su najprljaviji materijal u cijeloj kući. Na njih se lijepe bakterije ravno s vaših stopala, a da ne spominjemo što sve izlazi iz školjke kad pustite vodu, a prije toga ne spustite poklopac. Svi kupaonski materijali trebaju ići na pranje jednom tjedno, i to na visokoj temperaturi.

Kuhinjske spužve

Njih bi trebalo čistiti nakon svake uporabe. Perite ih ručno na temperaturi od 90 stupnjeva ili više, namočite ih u sapunicu i neka stoje oko sat vremena prije ispiranja i ponovnog korištenja, piše Daily Mail.

Jastuci i poplun

Još jedni zapušteni komadi mekog namještaja. Iako imaju zaštitnu presvlaku, svejedno ih treba oprati najmanje jednom u tri mjeseca. Čisti jastuci i jastučnice znače vašu čišću kožu i kosu, a i manje su šanse da ćete se razboljeti.