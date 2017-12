KOLIKO ČESTO MIJENJATE POSTELJINU? Zbog svega što se na njoj vidi pod mikroskopom promijenit ćete ju odmah

Znamo da je naporno i znamo da je možda nemate gdje osušiti, ali posteljinu bismo trebali mijenjati barem jednom tjedno.

Koliko god bismo voljeli svake večeri spavati na svježim i čistim plahtama, to prosječnom čovjeku doista nije moguće izvesti, bar ne na dnevnoj bazi. Stoga se, jasno, trudimo mijenjati posteljinu što je češće moguće. No, postavlja se pitanje, koliko bismo često to uopće trebali raditi? Stručnjaci s polja mikrobiologije objašnjavaju ovo pitanje,

S obzirom na to da su nam plahte leglo odumrlih stanica kože, bakterija i grinja, mikrobiolozi kažu da bi bar jednom tjedno trebali na svoje krevete staviti svježe opranu posteljinu, a ključ ubijanja bakterija je adekvatno pranje u perilici.

Zdravlje je najbitnije

Paul Morris je direktor tvrtke koja proizvodi antibakterijske proizvode te iza sebe ima više od 20 godina iskustva na ovom polju. ‘Prema zakonu, bolnice trebaju prati posteljinu na 70° kako bi se efikasno riješile bakterija, no u kućanstvima se to uglavnom radi na 30° ili 40° stupnjeva radi uštede energije’, kaže Morris koji baš zato preporučuje da peremo posteljinu na višoj temperaturi ili da koristimo antibakterijske proizvode ako nam je cilj ušteda električne energije.



Dakle, koliko god vam top naporno bilo i koliko god vam vremena oduzimalo, jednom tjedno bacite posteljinu u pranje i stavite novu, po mogućnosti svježe opranu i tako izbjegnite potencijalne zaraze i bolesti.