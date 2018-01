KAKO SE RIJEŠITI OSA: Izradite mamilicu za ove naporne kukce i saznajte kako se najbolje zaštiti

Nakon duge i hladne zime priroda se počinje buditi, pa tako i onaj dio koji mnogima najviše smeta – kukci.

Pčele, ose, komarci i muhe neželjeni su stanovnici u kućama i stanovima. Neki od njih mogu biti opasni jer prenose razne bolesti i prljavštine, a mogu izazvati i različite reakcije kod ljudi. Ako želite imati bezbrižno proljeće i ljeto te na miru piti kavu na svojoj terasi ili balkonu, saznajte kako se riješiti osa.

U Hrvatskoj su najčešće i najopasnije vrste ose zemljarice, dok postoje i obične ose. Zemljarice su agresivne, lete brzo i snažno napadaju. Žalac im je građen kao i kod pčela te on nakon uboda ostaje zaboden u koži. Aktivna je uglavnom od svibnja do rujna, a hrani se voćem i nektarom cvijeća. Ženke već u proljeće počinju graditi osinjake pod zemljom i to u hodnicima miševa i rovki. Nekada to može biti zid stambenog objekta koji mogu probiti do same unutrašnjosti. Osinjak grade tako da otkidaju komadiće suhog drveta, usitnjavaju ga i uz pomoć sline stvaraju građu sličnu papiru u saće. Ose žive u zajednicama kao i pčele, pa jedna može brojati do 5000 jedinki, ovisno o veličini osinjaka. Prepoznatljive su po svojoj brzini. Rubovi očiju su im žuti, a na tijelu imaju mnogo žutih šara. Mogu narasti na veličinu do 2 centimetra.





U Hrvatskoj se također pojavljuju galske ose koje ne napadaju, a njihovi osinjaci se mogu nalaziti na zaštićenim mjestima u potkrovljima i tavanima. Znaju se zavlačiti ispod balkona. Hrane se kukcima. Prugaste su, ticala su im crna, a cijele ose mogu narasti do 17 milimetara. U gnijezdo joj stane do 140 jedinki. Galske ose su aktivne od svibnja do listopada.

U cijeloj Europi, pa tako i u Hrvatskoj, pojavljuje se i šumska osa, iako rijetko. One nisu agresivne i uglavnom grade gnijezda u krošnjama drveća ili u grmlju. Mirnije su i ne napadaju. Prepoznaju se po vertikalnoj žutoj prugi na prsima. Ove su ose nešto veće – mogu narasti do 25 milimetara.

Oprez pri suzbijanju osa

Prije nego se odlučite riješiti osa, pokušajte prepoznati radi li se o opasnoj vrsti ili ne. Ako prepoznate da se u blizini kuće nalazi osinjak ose zemljarice, budite jako oprezni i ne pokušavajte ništa naglo učiniti. Uzmite u obzir da, ako pošpricate osinjak s nekim sredstvom, sve će se ose uznemiriti i dignut će se cijeli roj. Također ako dođe do uboda, maknite se brzo jer će miris ispuštenog žalca samo privući ostale ose. Ako naiđete na velik osinjak, budite jako oprezni, i u tom slučaju pozovite stručnjake za deratizaciju kako ne bi došlo do neočekivanih situacija, uboda ili reakcija. Uništavanje osa i ostalih sličnih kukaca mora se izvoditi jako oprezno i ograničeno kako ne bi usmrtili korisnu vrstu pčele, ose ili bumbara.

Kako se riješiti osa

Osim što možete koristiti repelente i sprejeve protiv osa i drugih kukaca, postoji i bezbolnije rješenje.

Uzmite bocu od 1,5 – 2 litre i napravite na njoj rupu. Kasnije ćete tu bocu kroz tu rupu prepoloviti na dva dijela. U donji dio boce ulijte pivo ili neki slatki sok. Prerežite bocu i prvi dio poklopite gornjim dijelom boce koju ste odrezali, ali ju okrenite naopako. Ose jako vole slatko, a privlači ih i piva, tako će letjeti oko te boce umjesto da lete oko vas i vama smetaju. One će tako upasti u tu tekućinu, a vi ćete moći ostati bezbrižni.

Možete kupiti već napravljene mamilice za ose u trgovinama s opremom za uređenje doma, a cijena im je oko 50 kuna.

Uzmite u obzir i ove stvari: