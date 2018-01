IMA NADE I ZA ŠEPRTLJE: 9 zlatnih pravila za uklanjanje svake mrlje s odjeće i tepiha

Nije tako strašno, samo se držite ovih pravila i imajte vjere u sebe.

Ako ste poznati po tome da gotovo svaki obrok završite s mrljom na košulji, ili ako vam se djeca iz svakog posjeta parku vraćaju s divnim zeleno-smeđim nijansama na odjeći, onda znate da je uklanjanje mrlja jedna vrlo naporna i zahtjevna zadaća. Danas uglavnom možemo kupiti proizvode za uklanjanje bilo koje mrlje, no i dalje ima onih tvrdoglavih tragova koje, kad ih pokušavamo skinuti, zapravo učinimo još gorima no što su bili.

Donosimo vam deset stvari koje ne biste smjeli raditi kad pokušavate ukloniti mrlje s odjeće.

1. Vruća ili topla voda

Iako vam možda automatski dođe da mrlju brzo stavite pod toplu vodu, upravo taj potez mogao bi biti katastrofalan. Naime, voda visoke temperature mogla bi učiniti neke mrlje još tvrdokornijima, pogotovo one na bazi proteina, kao primjerice krv. Stoga se preporučuje mrlje tretirati hladnom vodom.



2. Trljanje

U ovom slučaju vrijeme nije novac pa nema smisla da krpicom agresivno trljate mrlju na odjeći. Prvo što će te time napraviti jest da ćete mrlju utrljati još dublje u tkaninu, a vlakna tkanine ćete oštetiti. Stoga mrlje lagano tapkajte kako biste ih uklonili.

3. Previše sredstva za odstranjivanje

U supermarketima postoje čitavi redovi sredstava koji jamče stopostotno uklanjanje mrlja. No, go ne znači da biste ih trebali natopiti tim sredstvima. Imajte na umu da što više sredstva stavite to ćete ga teže isprati, što bi moglo biti posebno problematično na tepisima i na tapeciranom pokućstvu. Stoga radije primijenite sredstvo nekoliko puta u manjim dozama.

4. Sapunom na mrlju

Ako na mrlju odmah poželite staviti sapun ili deterdžent, obuzdajte se. Naime, direktna primjena sapuna na mrlju mogla bi je učiniti još tvrdokornijom pa se preporučuje da mrlju prvo isperete vodom.

5. Sol na crno vino

Vjerojatno ste i sami guglali u potrazi za savjetima za uklanjanje mrlja pomoću stvari koje imate u kuhinji. Tako ste možda naišli i na savjet o korištenju obične soli, ali morate znati da postoje mrlje na koje sol nikako ne bi smjela ići. Dok će dobro odraditi posao na mrljama kole, čaja ili kave, nipošto je nemojte stavljati na mrlje od crnog vina.

6. Miješanje sredstava

Miješanje kemikalija je generalno vrlo loša ideja, jer može imati vrlo neugodne posljedice, posebno ako se susretnu klor i amonijak koji zajedno tvore otrovan plin.

7. Posebna sredstva na svili u vuni

Ova dva materijala s razlogom imaju posebna sredstva za odstranjivanje mrlja. Naime, ta sredstva u sebi nemaju enzime jer oni (a nalazimo ih u regularnim sredstvima) razbijaju proteinska vlakna što znači da će u sekundi uništiti vaš omiljeni džemper ili košulju.

8.Klorirani izbjeljivači na svili i vuni

Ove dvije tkanine su toliko osjetljive da se na njima ne smije koristit klor, a pripazite i s nekim sintetičkim predmetima koji bi isto mogli loše reagirati na izbjeljivač.

9.Odustajanje

Da, mrlje su grozne, naporno ih je skidati, ponekad to traje satima, a ponekad ćete to trebati raditi nekoliko puta. Ali ne dižite ruke, zašto biste bacili omiljenu bluzu kad si možete pomoći.