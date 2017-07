EKSPRESNO, A TEMELJITO: Sobarice otkrivaju šest strategija za brzo i besprijekorno čišćenje

Postoji mnogo trikova za lakše čišćenje, no kada je u pitanju strategija najbolje je pitati one koji svaki dan, praktički, obavljaju “generalku” – spremačice u hotelima.

Možda zato što to činimo od onoga dana kada smo prvi puta pomogli roditeljima, ali mnogi nekako podrazumijevaju da je čišćenje jednostavno, ili, s druge strane da se mora potrošiti čitav vikend ( svaki tjedan) kako bi stan blistao, prenosi Huffingtonpost. No kao i svaki drugi zadatak, i čišćenje je posao koji profesionalci rade puno brže i učinkovitije. A sada su i otkrili svoje trikove.

1. Prvo se riješite nereda

Mnogi kreću čistiti odozgora i odgađaju iznošenje smeća za kraj – jer tako i tako će se nakupiti do kraja čišćenja. No tako si zapravo usporavate čišćenje. Naravno da ćete pobrisati prašinu s polica prije nego što usisavate, no prije nego što bilo što počnete čistiti prvo se riješite nereda. Sve pospremite, maknite jastuke, pokrivače skupite smeće… Uklonit ćete sve prepreke čišćenju, nećete morati zastajkivati i bolje ćete uočiti sve površine koje treba oprati.



2. Svu prašinu otjerajte na pod

Počnite skidanjem (eventualne) paučine pa brisanjem prašine i nemojte zaboravit ina zavjese i tapecirani namještaj. Zavjese možete “isklofati” ( blago izudarati) suhim, malim ručnikom. Za tapecirani namještaj možete uzeti blago navlaženu krpu i staviti na mjesto koje ćete isklofati kako prašina ne bi letjela po sobi.

3. Mikrovlakna su zakon

Ozbiljno – prašinu se isplati brisati jedino krpom od mikrovlakana, ili barem čistog pamuka (recimo stara potkošulja). Zaboravite na sve one peruške, jer njima ćete samo razbacati prašinu. Eventualno su korisne za generalku, ako imate nepravilne, lomljive površine poput lustera, ali kada je u pitanju tjedno ili mjesečno čišćenje mikrovlakna i pamučne krpe su vam jedina opcija. Kada su u pitanju glatke površine, krpu možete i tek malo navlažiti, no kada su u pitanju hrapave – nipošto ( jer ćete u u udubinama ‘zacementirati’ prašinu).

4. Vrijeme čini čuda

Svaka kemijska reakcija ovisi o dvije stvari – temperaturi i vremenu. Na temperaturu ne možete previše utjecati ( osim ako niste voljni paliti grijanje i usred ljeta), ali možete na vrijeme. Zato bez obzira na to što čistite, nanesite prikladno sredstvo (na školjku, kadu, pećnicu…) i pustite da odradi svoje. U tih pet minuta možete se posvetiti drugoj prostoriji ili površini ( ili jednostavno uzeti pauzu). Vratite se i umjesto ribanja jednostavno prebrišite.

5. Čudotvorna četkica

Možete prati, brisati i ribati koliko god želite, ali neka mjesta jednostavno ne možete dovoljno dobro zahvatiti. I tu nastupa stara četkica za zube – s njim ćete jednostavno zahvatiti sva ona problematična mjesta – od vijaka kojima je školjka pričvršćena za pod do nepristupačnih uglova.

6. Instinktivno usisavanje

Svatko ima svoj redoslijed usisavanja koji ovisi o rasporedu namještaja i utičnica. Neki kreću od prozora prema vratima, neki iz središta prema rubovima… No jedan trik sobarica osigurava besprijekorno usisavanje – počnite od dijela kojim se najviše hoda i potom širite prema rubovima. Potom, kako se bližite kraju, usisavajte obrnuto, da bi na kraju još jednom pousisavali dio koji se najviše koristi.