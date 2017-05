BOŽUR, PLEMENITA BILJKA: Kako uzgojiti ovaj predivni cvijet koji obožava i Luka Modrić

Plemeniti božur biljka je koja kreće s cvatom u svibnju i poznata je kao dugoročna biljka koja nadraste svoje vlasnike.

Uz božur u svibnju cvatu i perunike, klinčići, ivančice, zvončići, i druge proljetne trajnice. Božur se danas može vidjeti u gotovo svakom vrtu.

Što je božur?

Izvorno latinsko ime ove biljke je paeonija i dolazi iz porodice žabnjaka. Zeljasta je biljka i trajna je. Božur najčešće nije osjetljiv na vanjske uvjete tako da mu ne smetaju svibanjske kiše niti hladne temperature. Lišće je s višestrukim režnjevima, a iznad njih se nalaze veliki cvjetovi božura. Cvjetovi božura veliki su i krupni – promjer vršnog cvijeta može biti od 12 – 17 cm. Boje cvjetova božura mogu biti bijela, ružičasta ili crvena.





Kako uzgojiti božure?

Najpovoljnije vrijeme za sadnju božura je kasno ljeto ili rana jesen – kolovoz i rujan. U to vrijeme najpovoljnije je saditi, dijeliti i presađivati božure. Prije sadnje tlo je potrebno duboko prekopati i obilno pognojiti zrelim kompostom.

Dijelove zadebljalog vretenastog korijena koji su poprilično krhki, s najmanje 2-3 dobro razvijena pupoljka posadite plitko, na razmak od najmanje 60 cm. Cilj je da ružičasti pupovi na korijenovu vratu budu pokriveni sa samo nekoliko centimetara zemlje. Nemojte ga preduboko posaditi jer onda nekoliko godina neće procvasti.

Cvatnja božura ne traje dugo – od 6 do 8 tjedana. Veliki cvjetovi lako poglenu do zemlje, posebice ako se natope kišom ili rosom. Poduprite im cvat štapovima i redovito otkidajte ocvale cvjetove.

Ljeti povremeno polijevajte božure kako bi se listovi i cvjetovi normalno razvijali. U kasno ljeto biljke pognojite kompostom, a u jesen stabljike odrežite do zemlje. U proljeće tlo ispod biljaka obogatite usitnjenim lišćem, korom i travom. Cilj je da korijenje uvijek ima dovoljno vlage.

Gdje posaditi božure?

Božuri najbolje uspjevaju na punom suncu ili djelomičnoj sjeni. Bitno je da se nalaze na otvorenom položaju i zaštićeni od ranojutarnjeg sunca. Ova biljka voli humozno i blago vlažno tlo. Odlično podnosi niske temperature i zimi mu nije potrebna nikakva zaštita.

Poželjno je da ih posadite u vrtu jer on voli dosta prostora; božuri nisu balkonsko cvijeće kao pelargonije ili vodenike. Plemeniti božur može biti visok 60 – 100 cm, a velike starije grmolike biljke zauzimaju površinu od oko skoro metra kvadratnog. Na vrtu odaberite pogodno mjesto s puno prostora i ne sadite druge trajnice uz njega. Ako baš morate, sadite ih pokraj ili ispred božura i to one sitne, ali nikada preblizu.

Božure voli i Luka Modrić

Inače, najveći uzgajivač božura u Hrvatskoj je Željko Ledinski iz Kovačevca kod Rovišća. OPG Ledinski ovaj cvijet, osim u zemlji, izvozi i van, posebice u Nizozemsku, svjetsku prijestolnicu ukrasnog bilja. Koliko su lijepi, zna i naš reprezentativac Luka Modrić koji je upravo za svoju svadbu naručio stotine buketa ovog prekrasnog cvijeća.