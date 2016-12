DESET NAJVEĆIH ZABLUDA O ISUSU KRISTU: Je li zaista pomagao siromasima i kako mu je uopće bilo pravo ime?

Iako se možda čini da je ova tema već do kraja iscrpljena, postoji još puno zabluda o Isusu Kristu. Dakle, ima smisla osvjetljivati neke važne činjenice o Isusu koje nisu općepoznate. Donosimo njih deset:

10. Priča o rođenju

Suprotno onome što ste naučili u školi i crkvi, kao i tijekom božićnih blagdana, nema dokaza o tome da je Isus rođen baš 25. prosinca ili da su ga pohodila Tri kralja. 25. prosinac datum je poganskog festivala koji se održavao u Europi, a vjerojatno je trebao zamijeniti rimski festival Saturnaliju.



U Bibliji također piše da je postojao neodređen broj mudraca koji su, vidjevši zvijezdu na istoku, došli diviti se Isusu. No nije spomenuto da su ti muškarci bili kraljevi ili da su posjetili Isusa kad se rodio. Opisano je da su ‘ušli u kuću’ u kojoj je bila njegova majka, a ne u štalicu u kojoj je rođen, piše Listverse.

Najvjerojatnije su bili astrolozi, s obzirom na to da su primijetili astronomski fenomen te zvijezde.

9. Postoji više od četiri evanđelja

Iako su evanđelja po Mateju, Marku, Luki i Ivanu široko prihvaćena kao najautentičnija, zanimljivo je da je o Isusovu životu napisano oko šezdeset drugih evanđelja, uključujući i ona koja opisuju njegov život kao mladića.

Ta su četiri evanđelja napisana između 70. i 110. godine, a ono po Marku je najstarije. Ostala tri ga citiraju, a citiraju i nepoznati izvor pod nazivom ‘Evanđelje Q’. Tijekom ranog kršćanskog razdoblja, bilo je uobičajeno da se pojedinci prilagođavaju vlastitom razumijevanju, tako da je moguće da su na taj način nastala ostala evanđelja.

Ta se četiri evanđelja smatra povijesno najtočnijima, a brojni su učenjaci potvrdili njihovu povijesnu autentičnost kada je riječ o Isusovu krštenju, propovijedanju i smrti.

8. Isus se nije bavio dobrotvornim radom

Isus je rekao ‘Blagoslovljeni siromašni jer vaše je Kraljevstvo Gospodnje’ i ‘blagoslovljeni oni koji su gladni jer će biti nahranjeni’. No nije poznato da je napravio nešto za siromašne i potrebite. U jednom je trenutku dao ručak tisućama koji su ga slušali, no je li to zapravo ista stvar? Čak i izdajnik Juda jednom je Isusa kritizirao zbog toga što nije dovoljno davao siromašnima. To je moguće objasniti činjenicom da Kršćani vjeruju u život poslije smrti, pa se Isus možda zato nije zamarao ovozemaljskim potrebama.

7. Isus je nosio lijepu odjeću

Iako su ga često prikazivali kao skromnoga, Isus zapravo nije živio potpuno asketski život. Bio je poznat po tome da je nosio novac sa sobom, baš kako je prikazano u scenama posljednje večere, kada je Isus pokazao na Judu kao njegova izdajnika. Haljina mu je sigurno bila dobro izrađena i od lijepog i vrijednog materijala jer su se nakon njegove smrti rimski vojnici za nju borili.

Izvori: Matej 27:35, Luka 23:34

6. Isus nije bio mirotvorac

Kada je o tome riječ, postoji ponešto konfliktnih informacija. Prema Lukinom evanđelju, Isus je sam rekao: ‘Mislite li da sam došao dati mir na zemlji? Kažem vam, ne, nego odvajanje’. Još je jasnije u Matejevom evanđelju: ‘Ne mislite da sam došao poslati mir na zemlji. Nisam došao dati mir, već mač’.

To je u suprotnosti s prorokom Izaijom koji je napisao: ‘Dijete nam se rodilo i poslan nam je Sin i vlada na njegovim ramenima. Njegovo će ime biti Divni, Savjetnik, Bog svemogući, Otac nadolazećeg svijeta, Princ mira’.

Izvor: Izaija, 9:6

5. Isus je svet i u Kuranu

Isus je mnogo puta spomenut i u Kuranu kao važna sveta figura. Nije opisan kao Mesija, no priznata je vrijednost njegovih učenja i smatra ga se Allahovim poslanikom. Često ga se spominje u odnosu s drugima koje se smtra patrijarsima islamske vjere i izraelskih ljudi, poput Abrahama, Išmaela i Jakova.

Izvori: Aal-e-Imran 3:4, An-Nisa 4:171

4. Klanjali su mu se i demoni

Prirodno je za pretpostaviti da anđeli štuju Boga, a demoni Vraga, ili nas tako barem uvjeravaju neki bendovi. Začuđujuće, no ipak, Isus je taj kojem su se i demoni klanjali. To se jasno vidi kada su demoni opsjeli čovjeka, a Isus je s njim izravno razgovarao.

Izvori: Marko 5, Marko 1:27

3. Isus je imao kratku kosu

Nitko ne zna sa sigurnošću kako je Isus izgledao, no popularna vizija je ona eurocentričnog hipija koji nosi sandale i dugu kosu. To možda možemo zahvaliti ranim kršćanskim umjetničkim radovima koji su ga često opisivali kao čovjeka s plavim očima i dugom plavom kosom.

U stvarnosti, duga kosa nije baš bila učestala među Židovima u rimsko okupiranom Jeruzalemu u vrijeme u kojem je Isus živio.

U Poslanici Korinćanima stoji da je sramota ako muškarac ima dugu kosu. Također, tada se kratka kosa smatrala muževnom, a duga ženstvenom. Slike Isusa kao Europljana s dugom ravnom kosom mogla bi tako biti potpuno pogrešna, no barem je dobro izgledao, zar ne? To nas dovodi do sljedeće pretpostavke:

2. Je li Isus bio ružan?

Suprotno uvriježenom vjerovanju, može se nagađati da Isus baš i nije bio Brad Pitt. To se može zaključiti iz Izaijinog proročanstva: ‘On će izrasti poput izdanka, poput korijena iz žedne zemlje. U njemu neće biti ljepote niti ljupkosti’. Možda je vrijeme da ponovno razmislimo o atraktivnoj slici koju zamislimo kad nam netko spomene ‘Isusovo lice’. Izvor: Izaija 53:2

1. Isus se zapravo nije zvao Isus

Evo činjenice koju većina ljudi ne zna. Isus je bio Židov po rođenju i vjeri, i imalo bi smisla da ima hebrejsko ime. No ime Isus nije hebrejsko niti aramejsko, a taj je jezik vjerojatno govorio. Zapravo, ime Isus je ustvari grčka izvedenica njegovog pravog imena. Njegovi apostoli koji su govorili grčki, možda nisu mogli izgovoriti njegovo hebrejsko ime koje je bilo Yehoshua ili Yeshua. Kada se to ime prevede, postaje Jošua. Zanimljivo je da ga se u Kuranu naziva ‘Isa’.