ČUDESNA REKLAMA: Ako ste se ikad zapitali što je zajedničko Snoop Doggu i Sinatri…

Obojica su glazbenici, ali nije samo to. Adidas je u novoj reklami pod nazivom Original is never finished osim njih dvojice uspio spojiti brojne popularne glazbenike, sportaše, umjetnike… u zaista impresivni oglasni komad.

“Sve što radimo je work in progress jer prava kreativnost nikad nije dovršena. Original is never finished vizualno oživljava ideju da će ponovno stvaranje nečega, na način svojstven svakoj pojedinačnoj osobi, uvijek biti potpuno originalno”, kaže Alegra O’Hare iz Adidasa.

U skladu s time Snoop je tako nanovo oživio naslovnisu svog kultnog albuma Doggystyle, s tim da je ovaj put zamijenio uloge svojih izvornih protagonista kako bi bile više u skladu s ravnopravnosti spolova.

Petra Collins pak je u moćnoj vizualnoj sekvenci dekonstruirala Botticellijevo Rođenje Venere…



Osim Snoopa i Petre Collins, u videu se pojavljuju Dev Hynes, Stormzy, Mabel, Kareem Abdul-Jabbar, Brandon Ingram, Gonz te Lucas Puig.

A Sinatrin My Way? Koliko je god remiksali i kako je gopd izvodili, ta pjesma jednostavno nikad ne može biti loša.