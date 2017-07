BRUTALNA IŽIVLJAVANJA PROFESORA: Umjesto prijemnog ispita studente mlatili, ponižavali, gurali im kljove…

Ako mislite da je vaš prijemni bio težak, budite sretni da niste upisivali fakultet prije 200, 300 godina.

Europska sveučilišta u 15. stoljeću imala su velik problem – mladići koji su im dolazili bili su “puni grijeha” (djevojke su o visokom obrazovanju mogle samo maštati, obzirom na to da ih je (i) tada crkva smatrala drugotnima).

Kako bi očistili buduće studente od oholosti, prekomjerenosti u jelu i pilu, bluda i ostalih teških grijeha (poput ambicija ili slobodnog razmišljanja), fakulteti su razradili sustav inicijacije. Ako ste imali sreće, upisali ste neki od fakulteta u kojima su brucoši samo služili kao robovi studentima viših godina. Ako niste, morali ste prije svega proći priličnu torturu. I to ne od studenata – inicijacija je bila obvezna, a provodili su ju profesori.

Najdetaljnije su opisani obredi inicijacije na sveučilištu u švedskoj Upsalli te onima iz Njemačke s kraja 15. stoljeća.



Mlatili ih štapom kao krdo volova

Studenti su se prvo prijavili dekanu, a kada ih se skupilo dovoljno inicijacija je mogla početi. Na odabrani dan, skupili bi se u dvorani i profesor kojeg je dekan imenovao za inicijatora podijelio bi im nakaradne kape, šarenu odjeću češljeve, naočale, britve… Sve su to morali staviti na seber a na glavu dodati magareće uši i rogove. Potom im je inicijator gurnuo u usta sa svake strane veprove kljove i mlateći ih štapom (odn. tjerajući ih kao krdo volova i magaraca) odveo u predavaonu.

Stali bi se u krug oko inicijatora. On ih počinje vrijeđati zbog izgleda te im drži prodiku kako su ništavni i kako se moraju riješiti grijeha i poroka. A onda ih je počeo mlatiti. Inicijator bi izvukao vreću punu pjeska koju bi zavitlao. Ako su i izbjegli, (onako odjeveni i ukrašeni britvama) slijedila su pitanja, složena a često i u obliku zagonetki. Ako nisu znali odgovor, ili su odgovarali presporo, opalio bi ih vrećom. A dobili bi svoje i ako odgovor nije bio razgovijetan (što je bilo uvijek obzirom na to da su i dalje morali držati kljove u ustima). Naravno, sve to je bilo začinjeno i ponižavanjem te vrijeđanjem.

Čišćenje brusnim kamenom, sjekirom, turpijom…

Potom je pitao brucoše odriču li je grijeha. Kada su pristali, simbolično bi im kliještima iščupao kljove te skinuo magareće uši i rogove, simbolično ih čisteći od životinjskih poriva. No to nije bio kraj; daleko od toga.

Studenti su morali leći na pod a inicijator im je turpijao nokte, pretvarao se da će im odsjeći noge i brusio ih ( u nekim varijantama prislonili bi im lice uz brusni kamen). S povećim štaom “čistio” bi im uši. Potom bi ih mahnito brijao drvenom britvom. Kad je sve to bilo gotovo, odveli bi ih dekanu koji im je napunio usta solju i održao govor o važnosti čistoće itd te su konačno postali studenti.

Do početka 17. stoljeća praksa se raširila diljem Europe i provodilia su ju i protestantska i katolička sveučilišta, no Nijemci su ottišli korak dalje i uveli instituciju penalizma – prilično slična inicijaciji osim što je trajala čitavu godinu, prenosi Atlas Obscura. Tada se konačno javnost okrenula protiv rigoroznih običaja – a do sredine 18. stoljeća inicijacija je zabranjena na svim sveučilištima – barem službeno.