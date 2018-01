ŽENA PROGOVORILA O BORBI S OVISNOŠĆU O PORNOGRAFIJI, OPISALA I SVOJU OMILJENU SCENU: ‘Bila sam bolesna…’

Erica Garza autorica je knjige pod nazivom “Getting Off”

Erica Garza (35) u svojoj je knjizi pod nazivom “Getting Off” progovorila o svom odnosu s pornografijom, koji je započeo u dobi od 12 godina i trajao sve do ranih tridesetih godina. Ovisnost je dijelom razbijena zbog ljubavi njezina sadašnjeg muža Willowa Neilsa s kojim ima dijete. Ovisnost o pornografiji započela je za vrijeme njezina odrastanja u Los Angelesu kada je trebala nositi pomagalo za leđa zbog skolioze te je bila podvrgnuta zlostavljanju, izvještava New York Post.

Seks s partnerom nije ju zadovoljavao

“Ono što sam dobila od svoje ovisnosti bila je složena mješavina srama i seksualnog uzbuđenja”, napisala je Garza u svojoj knjizi objašnjavajući kako je njezina navika započela gledanjem blage pornografije na Cinemaxu kada bi njezini roditelji otišli na spavanje. Kako je odrastala, a internet postajao sve razvijeniji, prebacila se na nešto žešći sadržaj na računalu. Jedna od posebnih uspomena za nju bilo je vrijeme kad je procurila seks-snimka Pamele Anderson i Tommyja Leeja. Bilo joj je tada 15 godina.



Njezini dečki i seksualni partneri smatrali su je “cool djevojkom” zbog njezina otvorenog odnosa s pornografijom. U dobi od 17 godina, kad je izgubila nevinost, Garza je imala seksualne odnose s muškarcima koji bi joj ostavili osjećaj “slomljenosti, neodgovornosti, bezvrijednosti i iskorištenosti”. U jednoj anegdoti u knjizi priznaje kako je gledala pornić nakon seksa s partnerom i imala dvostruki orgazam, koji nije mogla postići s njime.

Počela spavati s više muškaraca

“Jednom sam gledala trominutni isječak seksa mlade navijačice sa svojim očuhom u kuhinji dok se njezina majka tuširala na katu i tada sam pomislila kako mogu dopuštati da me netko poput Claya (tadašnjeg dečka) iskorištava za seks”, napisala je Garza. U istom segmentu opisuje svoju omiljenu scenu: “Moja omiljena scena iz pornića svih vremena uključuje dvije znojne žene, 50 napaljenih muškaraca, skladište, remenje, sušilo za kosu i taksi. Sve to možete zamisliti na desetke različitih načina i kladim se da još uvijek ne možete pogoditi kako je to zapravo izgledalo.”

Tako je, kaže, započela njezina fascinacija gledanjem grupnog seksa, a sve je kulminiralo videom u kojem 620 muškaraca imaju seks s jednom jedinom ženom. “Moje seksualne navike bile su bolesne i sramotne. Moje su misli bile bolesne i sramotne. Ja sam bila bolesna i sramotna. Ali ništa me nije moglo zaustaviti u namjeri da dobijem svoju dozu žestoke pornografije. Garza priznaje kako je bila zaručena za muškarca koji ju je nagovarao da se prijavi u anonimnu skupinu ovisnika o seksu, ali ona je njegov prijedlog odbila i radije počela spavati s više muškaraca.

Izliječila se kad je upoznala supruga

U jednom dijelu opisuje kako se borila sama sa sobom pokušavajući pronaći uzrok svoje ovisnosti. “Živjela sam normalnim životom, imala sam roditelje koji su me voljeli najviše na svijetu i nisam imala nikakve seksualne traume iz djetinjstva”, rekla je. Napokon je odlučila preseliti se u Indoneziju i zauvijek odviknuti od te odvratne navike. Ondje je upoznala svog sadašnjeg supruga (39), koji ju je ispitivao zašto je ovisna o pornografiji. Počela je ići na terapiju i prakticirati jogu kako bi preusmjerila misli. Sada, kaže, gleda porniće u razumnoj mjeri.

“Kao mladi roditelji koji pokušavaju funkcionirati s malo sna i balansirati između mijenjanja pelena i hranjenja, ponekad koristimo pornografiju kao katalizator za lakši prijelazak u seksi vrijeme koje imamo za nas dvoje. Ponekad se nakon toga osjetim krivom. Ali opet, ima i onih dana kad nam je dijete dobro naspavano i mi skupa s njime te ne trebamo razmišljati o tome što radimo pogrešno. Mislim da nas očekuje blistava budućnost”, zaključuje Garza.