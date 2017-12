ŽELI RAZVOD JER JOJ SUPRUG UNIŠTAVA DONJE RUBLJE: Žena je zatražila savjet na internetu i izazvala lavinu reakcija

Žena koja je u braku 10 godina izazvala je pravu raspravu na društvenoj mreži nakon što je pitala korisnike je li OK da zatraži razvod od supruga jer joj on sustavno uništava rublje u perilici.

Anonimna je žena zatražila savjete na stranici Mumsnet jer više nema strpljenja ponavljati suprugu da se njezino fino donje rublje ne pere u perilici, već isključivo na ruke. Nakon deset godina braka razmišlja o razvodu jer više ne može trpjeti njegovu nesposobnost.

Svoj je upit naslovila: "Ostaviti dragog supruga zbog uništenog donjeg rublja?".





“OK, zvučim dramatično, zar ne? Ali zajedno smo 10 godina, znamo se cijelu vječnost. Danas je opet oprao moje donje rublje u perilici i uništio ga. Više ni ne brojim koliko je puta prije to učinio. To je toliki gubitak i morat ću opet kupiti novo. Ovaj scenarij ponavlja se svake godine. To je poput onog muškarca kojeg je žena ostavila zbog šalice koju je stalno odlagao sa strane. To je efekt kapi koja prelijeva čašu jer nikako ne može naučiti. Ne mogu više trpjeti njegovu nesposobnost. Zar je toliko teško pročitati upute na etiketi? I ne petljati se u rublje koje stoji u zasebnoj košari za ručno pranje?! Užasno sam bijesna”, napisala je.

Njezin je upit naišao na brojne komentare. Većina je njezinu ideju o tome da ga napusti zbog toga ocijenila pretjeranom. Neki su savjetovali neka radije kupuje donje rublje perivo u perilici. “Tvoj muž pere rublje. U mojim očima, to ga uzvisuje nad ostalim muškarcima i ja bih ga definitivno zadržala”, napisao je netko.

“Povrjeđuje li te na ikoji drugi način? Ako ne, prestani se ponašati kao diva i odi u supermarket po novo rublje kao svi normalni ljudi”, bio je nečiji komentar.

Žena je odgovorila kako je ovaj scenarij pokazatelj dubljeg problema jer je rublje bilo razvrtano kako bi se izbjegla šteta. Tada su se korisnici složili s njome zaključivši da je njezin suprug jednostavno ne poštuje.

“On pokazuje manjak brige za nju i njezine stvari. Misli kako je to što obavlja neke kućanske poslovei stavlja rublje na pranje preveliki doprinos da bi ga se gnjavilo detaljima”, “Ovdje se zapravo ne radi o rublju. Stvar je u tome da on ne želi izdvojiti vrijeme za tebe”, pljuštali su komentari.

Neki su podijelili kako bi sad njezin suprug trebao dati novac za novo rublje kako bi se sljedeći put toga sjetio prije no što opet učini štetu.