ZAŠTO PAROVI VARAJU AKO SU ‘SRETNI’? Preljubnici ne rade to zbog dosade ili usamljenosti

Šta ako i strast ima ograničeni rok trajanja? Šta ako postoje stvari koje čak ni dobra veza nije u stanju pružiti? Ako čak i sretni ljudi varaju, o čemu je tu riječ? OK, nevjera je krajnja izdaja. Ali, mora li biti kraj?

Bračna savjetnica Esther Perel istražuje zašto ljudi varaju i otkriva zašto je preljub toliko traumatičan – jer prijeti našoj emocionalnoj sigurnosti. Ona u nevjeri vidi nešto neočekivano – izraz čežnje i gubitka.

Ovaj TEDTalks video podcast neizostavno je štivo za svakoga tko je ikad prevario ili je prevaren, ali i za one koji jednostavno žele novi okvir za razumijevanje veza.

Što je to ‘sretna veza’ i kako su povezani ‘sretan brak’ i ‘sretni seksualni život’?

Parovi više ne stupaju u seksualne odnose samo radi produženja vrste, tu je uključena strast, koju moramo naučiti kako voditi kroz vezu i učiniti je dugotrajnijom.

U 20 minuta izlaganja Perel je pokušala analizirati, objasniti i dekonstruirati preljub; bavila se pitanjima što je prevara, zašto to rade i ljudi u “sretnim vezama” i kako parovi mogu oporaviti od nevjere.

“Zašto varamo? I zašto sretni ljudi varaju? I kada kažemo nevjera, na što točno mislimo? Je li to švrljanje, ljubavna priča, plaćeni seks, chat, masaža sa sretnim završetkom? Zašto mislimo da muškarci varaju iz dosade i straha od bliskosti, a da žene varaju zbog usamljenosti i žudnje za bliskošću? I je li izvanbračna veza uvijek kraj jedne veze?”

Nevjera kao prilika za novi početak

Predavanje ove sjajne i inspirativne psihoterapeutkinje će vam dati zaista novi pogled na jednu od emotivno najtežih stvari, nevjeru.

Možda nećete iz prve razumijeti ili moći oprostiti, ali sigurno će vas bar navesti na razmišljanje mogu li veze funkcionirati drugačije, drugačije završiti ili se mogu drugačije završiti da bi opet počele.

“Gledam preljub iz dva kuta: na jednoj strani su bol i izdaja, a na drugoj su rast i samootkrivenje – kako se to odrazilo na tebe i što mi je to značilo? Pa kad mi dođe par, iznoseći posljedice razotkrivene nevjere, često im kažem sljedeće: Danas na Zapadu, većina nas će imati dvije ili tri veze ili braka, a nekima će se to dogoditi s istom osobom. Vaš prvi brak je gotov. Biste li željeli stvoriti novi zajedno?”

