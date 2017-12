ZAŠTO JE MONOGAMIJA LOŠA ZA VAS? Veza stimulira mozak poput droge pa tijelo traži više, evo kako se izboriti s time

Skačući u novu vezu neposredno nakon raspada stare vjerojatnije ćete završiti s pogrešnom osobom jer niste dali mozgu dovoljno vremena za detoksikaciju.

Nakon prekida, tijelo proživljava povlačenje kemikalija za dobro raspoloženje, koje se ispuštaju u mozak kada ste zaljubljeni. Prema Danielle Forshee, psihologinji iz New Jerseya, tijekom početnog razdoblja prekida, nedostatak tih kemikalija zasljepljuje mehanizam odlučivanja, što pokreće impuls da se uđe u novi odnos kako bi se popunila ta praznina – slično je s ovisnošću o drogama.

Oni koji ne ostavljaju dovoljno vremena za preobrazbu svojega tijela na način kako živjeti bez tih hormona, čine se ranjivima za ponovno otkrivanje negativnih odnosa iz prošlosti ili ulazak u novu, pogrešnu vezu.

Forshee zagovara uzimanje pauze između dviju veza. Kaže da vaše tijelo može biti ovisno o ljubavi na isti način kao o kockanju, seksu i drogama, zbog sustava nagrađivanja u mozgu potaknutog neurotransmiterom dopaminom.



“Budući da ste ovisni o ljubavi, znači da ste ovisni o privrženosti i udobnosti s nekom osobom i stvarno ovisni o visokoj razini dopamina”, kaže. Postoje, također, još dva hormona koja izazivaju ovisnost – oksitocin i vazopresin – koji se oslobađaju u mozgu obaju partnera kada se drže za ruke dulje od 10 sekundi te tijekom zagrljaja i orgazma.

Oksitocin se proizvodi u majčinu mlijeku i potiče povezanost između majke i djeteta. Dr. Forshee kaže da se ista privrženost događa između ljubavnih partnera, s obzirom na to da ti hormoni trebaju stvoriti vezu.

Dakle, kada prolazite kroz prekid, to nije samo gubitak neke osobe, već gubitak svih onih hormona koji dolaze zajedno s njome. Dr. Forshee upozorava da skakanje u novu vezu može biti više do hormona nego do stvarne privlačnosti prema novoj osobi.

Budući da se te kemikalije oslobađaju u fazi ‘medenog mjeseca’, vjerojatno je da će se one brzo istrošiti, ostavljajući vas u još gorem stanju, ali i tražiti više. Zato je toliko čest slučaj povratak u zagrljaj bivšoj ljubavi. Ljudi se žele vratiti ljudima ili ponašanju koji su im udobni i poznati, smatra psihologinja.

Čak i ako je stari odnos bio loš, dr. Forshee uspoređuje kemikalije s naočalama u boji. “Kemikalije otežavaju dobru prosudbu i kontrolu impulsa, zbog čega je teško vidjeti negativno u nekom”, objašnjava.

Stoga, umjesto da dopustite tim hormonima da diktiraju vaše odluke o vezi, provedite neko vrijeme sami kako bi se tijelo priviknulo i bilo spremno za novu vezu, piše Daily Mail.