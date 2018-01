UPOZNAO CURU NA TINDERU, POZVAO JU NA SPOJ PA ZBRISAO: ‘Htjela se besplatno najesti, ja to nisam htio platiti’

Muškarac koji je skupio hrabrost i pozvao na spoj djevojku koju je upoznao na Tinderu priča kako se večer koja je trebala biti savršena pretvorila u katastrofu.

Nakon što su nekoliko dana razgovarali samo preko interneta, korisnik Imgura poznat pod nadimkom Minilogo37 stekao je dojam da se djevojci jako sviđa i pozvao je na večeru u restoran. Ona je pristala, ali, čim ju je ugledao, shvatio je da nešto ne štima. U otmjeni je restoran njegova odabranica došla u tajicama i djelovala je kao da se nimalo nije potrudila oko izgleda. Tijekom večere ga, kaže, nijednom nije pogledala i naručila je najskuplje jelo na meniju.

Preko 20.000 pregleda na Imguru

Kada je shvatio da je djevojka vjerojatno pristala na spoj samo kako bi se besplatno najela, dotični se ispričao rekavši kako mora na WC, ali zapravo je napustio restoran i automobilom se odvezao kući. Niti je platio račun niti je svoju pratnju pozdravio. Priču je podijelio na Imguru, a ona je ubrzo postala viralna. Dosad ima preko 20.000 pregleda te mnoštvo komentara i lajkova.

“Račun je trebao iznositi 150 dolara (gotovo tisuću kuna)”, istaknuo je pa krenuo ispočetka: “Registrirao sam se na Tinder samo da vidim što će biti. Odmah mi je poslala reakciju da joj se supersviđam, što je vjerojatno bolje od samo sviđanja. Dopisivali smo se nekoliko dana, činila se superkul i pozvao sam je na spoj. Ona je predložila večeru. Rekoh, odlično! Našli smo se u restoranu po mom izboru. Nije me ni pogledala i nosila je tajice. Odmah je naručila aperitiv za 13 dolara. OK, to još nije bilo toliko strašno.”

Svakakvi komentari

“Pokušao sam započeti razgovor, ali ona mi je samo kratko odgovarala. Naručila je odrezak za 25 dolara i rakovice za 22 dolara. Popila je četiri čaše vina po devet dolara. I ja sam naručio odrezak i popio nekoliko pića. Dok je počelo pristizati glavno jelo, ja sam već bio odustao od svega. Više je razgovarala s konobarom nego sa mnom. Otišao sam na WC i tamo mi se upalila lampica. Izašao sam i odvezao se doma. I sad sam tu. Ona mi je poslala nekoliko poruka u kojima me nazvala kretenom oko 12 puta. Eh!”

Na internetu je zatražio savjet, a korisnici su imali različite odgovore, uglavnom duhovite i pozitivne. “Ti si bio igrač u njezinoj igri i pobijedio”, “Ja bih je pogledao u oči i zamolio da podijelimo troškove”, “Ovaj tip zna kako se igra”, “Izašao si kao pobjednik, odlično odigrano”, “Heeej, nikad ne izvodi cure s Tindera u skupe restorane. Kava i pizzerija mogu proći”, “Zar se još uvijek očekuje da će muškarac platiti račun? WTF? Pogotovo ako se uopće ne poznajete”, samo su neki od komentara.

Neki su ipak stali na stranu djevojke: “Trebao si platiti barem svoj dio. Nitko nije pobjednik u ovoj igri, posebno ne restoran.” Minilogo37 se ponovno pokušao opravdati. “Ja sam je pozvao van i složili smo se oko restorana. Bio sam potpuno spreman platiti račun”, napisao je.