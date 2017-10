TANTRIČKI SEKS: Ove poze stare su tisuće godina, a i dalje su jedne od najboljih za postizanje užitka

Tantra se već dugo koristi u istočnjačkim kulturama, a postaje sve popularnija i u zapadnom svijetu. Uključuje posebnu vrstu seksualnog iskustva i užitka.

Tantra i tantrički seks osmišljen je u Indiji prije 6000 godina, kao pobuna protiv organizirane religije koja je smatrala kako se seksualnost treba odbaciti da bi se došlo do prosvjetljenja.

Tantrički seks zabranjuje mušku ejakulaciju jer smatra kako preokupacija time troši žensku seksualnu energiju i krade njenu mogućnost za višestruke orgazme.

Cilj tantre je da se proširi percepcija odnosa kroz koji ćete se isprepleti sa svime oko sebe, bez cilja, bez anksioznosti i bez cilja seksualnog vrhunca. Na ovaj način uživate bez razmišljanja o vrhuncu i bez grča koji imate jer mislite da morate ispuniti taj cilj.



Kako prakticirati tantrički seks

Tantra je sklop strasti i životne energije koja prolazi kroz čakre u našem tijelu, a one su glavni energetski centri koji donose orgazam i užitak. Kroz tantru se stvara komunikacija među partnerima te se uči kako prihvatiti sebe i svoju bolju polovicu. Tantra pomaže vraćanju seksualne intimnosti i produžavanju seksualnih trenutaka u životu.

Seks u ovom pogledu je više meditacijski te nema početak i kraj već su granice oslobođene. Na ovaj način se uči ljubavnike kako da produlje vrhunac seksualne ekstaze, te i muškarci i žene mogu iskusiti nekoliko orgazama u jednom odnosu. Ovo može pomoći čak i muškarcima koji prerano ejakuliraju kako da produlje odnos i uživaju u višestrukim orgazmima.

Potrebna je priprema

Svrha tantričkog seksa je uživanje u seksualnom odnosu kroz intenzivniju povezanost s vlastitim i partnerovim tijelom.

Kako biste započeli s tantričkim vježbama, potrebne su pripreme koje su prije svega stvaranje opuštajuće atmosfere i smirivanje tijela do razine najveće ugode. Kroz pripremu će se buditi nova osjetila i stvarati nove mogućnosti komunikacije.

Gledanje u oči, disanje, komunikacija, dodir i opuštanje glavna su pravila koja morate ispuniti.

Oči su najmoćniji kanali kojima putuje seksualna energija te pomažu da bolje i intenzivnije razmjenjujemo seksualnu energiju s partnerom. Ako ne možete dugo gledati partnera u oči, barem mu budite blizu tako da vam se dodiruju čelo ili nos.

Kada dišete, pazite da to bude polagano i duboko. Postanite svjesni svakog svog uzdaha i izdaha. Disanje će vam pomoći da se oslobodite stresa, da se odvojite od svojih misli i da budete prisutni u trenutku. Disanje će vas povezati s energijom, pa tako i usporavanje i koordinacija udaha i izdaha s partnerom će pomoći da smanjite lošu seksualnu napetost.

Komunikacija je bitna prije seksa, ali i u tantričkom seksu. Za vrijeme vođenja ljubavi, govorite partneru sve što osjećate u svom tijelu. Postanite svjesni svake senzacije u tijelu i podijelite to s partnerom. Ako s partnerom dijelite sve što osjećate stvorit ćete posebnu razinu intimnosti i otvorenosti, a ljubav će samo rasti.

Dodir je važan za vrijeme vođenja ljubavi, pa onda dok dodirujete partnera budite usredotočeni na osjećaj u svojoj ruci dok ga dodirujete. Šaljite mu toplinu i energiju svojim dodirom. Počnite suptilno, s dijelovima tijela koje ga neće uzbuditi na prvi dodir, pa dodirujte okolna mjesta. Na kraju se tek približavajte erogenim zonama. Možete milovati i čakre – smještene su na kruni glave, trećem oku (između obrva), grlu, u sredini prsa, trbuha, međici i na bazi kralježnice. Varirajte između milovanja, grebanja, stiskanja, dodirivanja i stavljanja ruke na ta područja. Kada vas partner dodiruje, pokušajte postati svakog njegova dodira.

Svi koraci do sada trebaju poticati što veće opuštanje koje je jedan od najvažnijih koraka u tantričkom seksu. Za vrijeme vođenja ljubavi pokušajte prepoznati gdje osjećate napetost i otpustite je. Ako do sada niste isprobali treniranje yoge, pokušajte jer će vam sigurno pomoći u lakšem opuštanju tijela. Posebno je važno da se opusti napetost u vilici koja je povezana s napetošću u predjelu pelvisa. Opuštanje s druge strane ne znači da se trebate uspavati.

Poze tantričkog seksa

Yab Yum

Ovo je klasična poza za tantrički seks. U ovoj pozi muškarac sjedi u pozi lotusova cvijeta uspravnih leđa, a prekriženih nogu. Žena treba sjesti na njega, licem u lice, a noge svinuti iza njegovih leđa. Na taj način poza postaje zajednička. Ravna leđa omogućavaju suglasnost čakri koje imaju veliku ulogu. Na ovaj način se partneri mogu gledati u oči, dodirivati čelom i sinkronizirati disanje. Ovdje može i ne mora doći do penetracije. Kroz ovu pozu tantričkog seksa stvorit će se duboka prisnost na duhovnoj i energetskoj razini.

Treći mjesec

Ovo je poza koja omogućuje apsolutnu bliskost. Na ovaj način su muškarac i žena okrenuti licem jedno prema drugome dok leže na boku. Na ovaj način muškarac može kontrolirati svoj orgazam.

Linearna poza

U ovoj pozi muškarac i žena leže tako da je žena gore i potpuno prekriva partnera. Tim položajem je svaki dio tijela oba partnera potpuno usklađen i u potpunom kontaktu. Ta zamjena uloga u kojoj se žena nalazi iznad je poželjna za dobru povezanost.

Dodir cvijeta

Kako u tantričkom seksu može, ali ne mora doći do penetracije, ovu pozu možete ostaviti za kraj kao nagradu. Ova poza je odlična za stimulaciju G-točke, i uz to može dovesti do višestrukih orgazama. Preporučuje se trudnicama u prvim mjesecima radi smanjivanja napetosti. Ovo je položaj sličan misionarskom. Žena treba raširiti noge, a muškarac leći na nju. No, u ovom slučaju nakon penetracije žena treba podići svoje noge tako da ih podigne na njegova prsa ili ramena. Tako on može kleknuti naslanjajući se na njezine bokove. Ovo je poza koja često i brzo dovodi do orgazma.

Neki drugi seksualni položaji koji se preporučuju uključuju uvijanja gdje se dodiruju čakre. Muškarci će svoju erekciju kroz tantrički seks produžiti, a žene će doživljavati višestruke orgazme vaginalnom masažom i stiskanjem mišića.