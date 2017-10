ŠOKANTNO ISTRAŽIVANJE O BRAKU: Varaju li češće žene ili muškarci? Nema šanse da pogodite odgovor, ali ozbiljno

Partneri koji varaju u vezi ili braku ne mogu biti idealni, ali koji je spol skloniji nevjeri? Uvijek se mislilo da muškarci više varaju, ali je li to stvarno istina? Novo istraživanje otkrilo je šokantne činjenice.

Žene danas varaju gotovo u jednakoj mjeri kao muškarci, rezultat je najnovijeg istraživanja. Posljednje statistike pokazuju kako više od polovine muškaraca vara svoje bolje polovice, njih čak 57 posto.

Da ni žene nisu daleko od toga broja, dokaz je podatak da je njih 54 posto priznalo bračnu ili nevjeru u vezi. Nadalje, one su te koje češće traže razvod nego muškarci. Dovoljno je spomenuti kako u prosjeku 71 posto razvoda iniciraju upravo žene.

Budući da oba spola sada u podjednakom omjeru varaju svoje partnere, možda ne bi bilo loše da svoju bolju polovicu držite na oku. Zabrinjava podatak da čak 53 posto današnjih brakova završava razvodom – potencijalno zbog otkrivanja nevjere.



Pa zašto žene varaju? Istraživanje je pokazalo da stanovita gesta njihovih partnera znatno pomaže u nastojanju da im ostanu vjerne. Njih je 69 priznalo kako su se odlučile na prevaru iz razloga što od svojega partnera više ne dobivaju nikakve poklone.

Pokloni i druge lijepe geste ženama čine to da se osjećaju vrijedno, voljeno i cijenjeno. Škrtost i zaboravljivost partnera one percipiraju na način da njima više nije stalo i to ih tjera da sreću potraže drugdje, piše britanski Express.

Valja napomenuti i to da se najveći broj ljubavnih afera događa na poslu – 55 posto ispitanika tvrdi kako su po prvi put imali izlet izvan braka upravo s radnim kolegom odnosno kolegicom.