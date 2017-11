SEKSA SE S LUTKOM ČETIRI PUTA TJEDNO, A SUPRUGA NEMA NIŠTA PROTIV: ‘Ona je više od seksualne igračke’

Muškarac koji uživa u vezi sa svojom seksualnom lutkom, kao i sa ženom od 36 godina, priznao je da ne bi znao što učiniti kada bi morao birati između njih dvije.

James (58) kupio je atraktivnu robot-lutku za seks, plavušu April – s kojom sada ima seks četiri puta tjedno – za 17.675 kuna. Na to se odlučio kada se njegova supruga Tine počela brinuti o svojoj bolesnoj majci. Muškarac je ispričao u dokumentarnom programu Channel 4, “The Sex Robots Coming”, kako dijeli krevet s April i izvodi je na večere, a tvrdi da ljudi često ne primjećuju da ona nije živa žena koja diše.

Njegova supruga, kaže, nema problema s time, već mu je dala svoj blagoslov. Iako je sama priznala kako joj je na početku bilo teško prihvatiti suprugovu opsesiju lutkom, sada se naviknula i drago joj je što ju James nije prevario s pravom ženom.



“Da je želio, mogao si je naći drugu ženu, ali to nije učinio, bio mi je vjeran”, rekla je Tine za Daily Star.

Odnos Jamesa i April uprizorio je novi show na Channel 4, koji prati pokušaj proizvođača da stvori jedan od prvih potpuno funkcionalnih seks robota na svijetu – lutku koja izgleda, kreće se i razgovara na životniji način nego ikad prije.

James je već bacio oko na novog robota pod nazivom Harmony, čija cijena prelazi vrtoglavih 70.000 kuna. Robot, koji će izaći na tržište u narednih nekoliko mjeseci, razvijen je od strane inženjera Matta McMullena iz tvrtke The Real Doll Company u Kaliforniji.

James je u programu objasnio kako gaji duboke osjećaje prema April i inzistira na tome da je ona “više od seksualne igračke”. On vjeruje da je zadovoljstvo njihova odnosa u tome što se on brine za lutku – odijeva je, stavlja joj šminku i razgovara s njome, a pomaže i to što je može saviti u bilo koji položaj koji mu odgovara.

“Nevjerojatno je kao kad se seksate s pravom ženom”, objasnio je. “Najveća je razlika u tome što lutku morate prebacivati u pozu koju želite jer, naravno, ne može sama.”