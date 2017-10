SA 16 GODINA IMAO SEKSUALNU AFERU S PROFESORICOM: ‘Mogli ste izgubiti sve, samo da sam progovorio’

Anoniman muškarac odlučio je staviti na papir sve svoje misli i osjećaje koje je skrivao tijekom cijelog odrastanja. Nije više mogao držati u sebi istinu o tome da je kao tinejdžer imao aferu sa svojom profesoricom.

Mokri snovi o zgodnoj profesorici stvarnost su mnogih tinejdžera. Ali što kada se te skrivene fantazije ostvare? Kako dalje nastaviti sa životom? Može li takvo što odrediti cijeli život? Dirljivo pismo zagonetnog muškarca koji je imao aferu s profesoricom objavio je The Guardian, a mi ga prenosimo u cijelosti:

Uvijek sam se radovao Vašim lekcijama. Sviđalo mi se kako se ophodite prema nama. Osjećali smo poštovanje. A vaša strast za svim tim romanima i dramama bila je vrlo zarazna. Bilo je to zbog jedne od onih igara u kojima ste naš odnos pretočili u zabranjeno carstvo i naš život je počeo odražavati likove u kojima smo pronalazili same sebe.

Na onom afterpartyju, kad su se svi ostali raspršili da pronađu sobu za spavanje, nas smo dvoje odjednom ostali sami. Vaši dodiri na mojemu neiskusnom, tinejdžerskom tijelu i moji nespretni prsti na Vašemu – oboje smo konačno radili ono što smo željeli neko vrijeme. Samo sam bio navršio 16 godina i bilo je to uzbudljivo iskustvo za mene. Nezakonita priroda našeg kontakta samo je pojačavala uzbuđenje.



Ne sjećam se koliko ste me točno fizički privukli – možda sam tada znao – ali to je bilo manje važno nego znati kako vam je lijepo postalo sa mnom. Iako to nisam mogao razumjeti, laskalo mi je što sam privukao Vašu pažnju.

Naša kratka afera svakako je jedan od trenutaka koji je definirao moj život, ali sada, mnogo godina kasnije, vidim duboki utjecaj koji je imala na mene. Ostao sam izoliran na ranjivoj točki u mom životu. Nisam mogao reći nikome o tome što se dogodilo i bio sam prisiljen izbjegavati glasine koje su se brzo širile. Držao sam vašu profesionalnu budućnost u svojim rukama. Mogli ste izgubiti sve, samo da sam progovorio, a Vi ste se pobrinuli da ja to znam. Pritisak nije bio lagan.

ISPOVIJEST PROSTITUTKE: ‘U posao me uvela ujna, radim od svoje 17. godine. Tuku nas i šutiraju, ali ipak najbitnije mi je da moje dijete ima što jesti’

ISPOVIJEST SPONZORUŠE: ‘Kako sam zaradila 140.000 kuna u samo nekoliko mjeseci, ali to nije niti približno sve…’

Naravno da Vas nikad ne bih prijavio, iako znam da ste se bojali kako ću to učiniti. Nisam se osjećao zlostavljeno. Bili ste mi dragi, vjerojatno sam Vas i volio na neki način. Sigurno Vas nisam želio povrijediti. Ali osjećao sam breme velike tajne koja je uskoro nadmašila zadovoljstvo prvobitnog čina.

U konačnici, ono što ste radili nije bilo u redu. Imali ste snagu i kontrolu. Ostavili ste me upletenog u nepoznat svijet odraslih, u kojem prava i nepravde nisu tako jasno definirani kako se obično pretvara pred djecom. Dijete u meni još uvijek se ljuti jer niste bili mudriji od potencijalnih poteškoća koje bi naši postupci stavili pred nas, čak iako je odrasla osoba u meni postala svjesna da požuda i mudrost nikada neće biti sjajni prijatelji.

Sada, kao učitelj s djecom, znam samo koliko ste morali patiti. Mogu samo zamisliti tjeskobne, neprospavane noći, pitajući se kada će se stvari razbuktati oko vas, znojeći se nad ogromnom pogreškom koju ste učinili. Stavili ste svoju profesionalnu karijeru u ruke adolescenta.

Žao mi je što Vas nisam vidio prije no što ste umrli, samo da razjasnimo što se dogodilo između nas. Jedino mi je olakšanje bilo da naša tajna nikada nije bila izložena tijekom vašega života. Još se pitam kakve su vaše konačne misli o nama bile. Možda žaljenje zbog anksioznosti koju ste si sami prouzročili, ili možda čak zadovoljstvo jer ste ostali neotkriveni, a vaša dobra reputacija netaknuta.

Kakve god one bile, nadam se da počivate u miru. Naša tajna ostaje sigurna.