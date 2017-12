REKAO DA BI SE SEKSAO S NJOM SAMO KAD BI SMRŠAVJELA: Djevojka objavila poruke koje su joj uništile samopouzdanje

Instruktorica plesa iz Kenta slomila se nakon što joj je muškarac kojeg je upoznala preko aplikacije za “dejtanje” rekao da bi razmislio o sastanku s njome samo kada bi se iskazala u teretani.

Samantha Drain (23) dopisivala se s Michaelom na aplikaciji za upoznavanje i on joj se jako svidio. Međutim, kada joj je poslao fotografiju druge žene i rekao da bi i ona mogla tako izgledati kad bi se malo više potrudila, to joj je došlo kao hladan tuš.

Kao da ni to nije bilo dovoljno, Michael joj je priznao kako bi joj dao ocjenu pet ili šest od 10, dok je hodao sa ženama koje su bile 10/10. Ali ni to nije sve. Nastavio je da mu se ona čini kao očajna djevojka, s kojom bi on spavao samo ako bi poboljšala svoj fizički izgled. Samantha je priznala kako ju je sve to užasno uzdrmalo i poljuljalo njezino samopouzdanje.



Djevojka je “screenshot” njihova dopisivanja objavila na društvenoj mreži, a za The Tab je rekla: “Bila sam na božićnoj zabavi u trenutcima kada mi je on slao te poruke i moja je večer nakon toga bila uništena.

“Odnedavno sam solo i logično je da nisam najsamouvjerenija osoba zbog toga. Treba mi dosta hrabrosti da nekomu priđem. Vrlo je uznemirujuće za svakoga komu uputiš takve riječi kakve je on meni uputio te večeri. Dopustila sam tom dečku da me doda na Facebooku i Instagramu, tako je i vidio sve moje fotke.”

Samantha je Michaela nakon incidenta blokirala na svim društvenim mrežama. “Nije u redu da se dečko tako odnosi prema djevojci i zato sam odlučila sve objaviti. Postoje cure poput mene koje nemaju toliko samopouzdanja, a možda ni podršku oko sebe. Dobila sam mnogo poruka nepoznatih ljudi koji me podržavaju i to je sjajno”, rekla je.