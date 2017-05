RECI MI KAKVU PIJEŠ… Omiljena kava govori kakav je osjećaj izlaziti s vama

Način na koji konzumirate kafein govor kakvi ste u vezi. Navodno.

1. Americano – Iznenađujuće teška osoba

Pokazujete se kao da ste jednostavni i opušteni – samo malo espressa i vode, molim – ali u stvari vas je jako teško zadovoljiti. Vi ste kralj ili kraljica pasivno agresivnih ‘Dobro sam’ ili ‘k’ SMS-ova.

2. Latte – Potreba za javnim iskazivanjem nježnosti

Vi ste tip koji uvijek ima potrebu da se ruke dodiruju, da se javno ljubite ili da pokazujete privrženost svima na neki sličan način. Držite se za ruke s isprepletenim prstima, a ne samo malim prstom. To je tako slatko. Mislim, može biti i malo ekstra, ali takvo je i umijeće pravog latte-a.

3. Ledena, velika, i s mlijekom koje možeš miješati – Tip koji drži sve pod kontrolom

Izlaziš s opuštenim ljudima kojima treba i partner i manager, jer si ti i jedno i drugo. Voliš planove i mozak ti doživljava orgazme pred dobro organiziranim ormarima. Ljudi te vole zbog čvrste volje, ali s takvim stavom nikada nećeš dobiti tulum iznenađenja.

4. U kompliciranoj zaleđenoj situaciji sa nečim slatkim posutim gore – Razmažena ali slatka

Ti si kučka. Muška ili ženska, nije bitno. Što to znači. Voliš kad te tetoše, stvari trebaju biti složene po određenom redu, i estetika ti je važna. Ti si poput one beyoncine pjesme o nadogradnji svog partnera, osim što ti nije bitno hoće li on to vidjeti kao poboljšanje – ili će biti kako ti kažeš ili zbogom.

5. S punomasnim mlijekom i bijelom šećerom – Zdrav i zabavan za cijelu obitelj

Kao da s tobom u paketu stiže cijela grupa prijatelja i obitelj koja toj osobi treba. Ako joj to paše, i ti ćeš im pasati. Ti si osoba koja se drži vrijednosti i jednostavnih stvari. Tvoj omiljeni film upravo je onaj koji je omiljeni film i brojnim drugim ljudima. Vjerojatno u njemu glumi Will Ferrell. Ili je iz 90-tih. Neki te možda zovu priprostim, ali drugima si simpatičan. To ovisi o tome koliko su oni sami jadni… je li tako?

6. Oh, ti radiš u fensi kafiću i svaki put piješ drugačiju kavu – Najgori

Ti si najgori. Žao mi je. Pretenciozan si i sklon sukobima, ali barem si zanimljiv. Drugi ljudi koji su najgori su tvoji ljudi. Iskreno, to sigurno već znaš, budi ponosan na to i neka ti to istovremeno bude ironično.

7. Samo kratki espresso – Nonstop i gotovo antipatičan

Pun si energije, osobnosti, i stvarno jako, jako, jednostavno previše – hej možeš li prestati upadati u riječ bar na trenutak? Ne, nisam – OK, nastaviti ćemo kasnije. Hajde – ZAČEPI I PUSTI NEKOG DRUGOG DA GOVORI! Ah. Nije važno.

8. Kava? Oh, ti to ne piješ – Neodlučan i emocionalan

Uvijek započinjes s novim stvarima i prekidaš sa starima, šalješ SMS-ove svojim starim ljubavima kasno navečer a onda ih potpuno ignoriraš. Ali predstavljaš dobar projekt za osobu koja voli brinuti za druge, pa često završiš s stabilnim ljudima jake volje. Oni te vole, Ptičice, pa prestani od toga raditi TV dramu.

9. Crna. Samo crna – Sklon svađama ali stvara ovisnost

Voliš se svađati. Ljudi koji izlaze s tobom vole ljude koji se vole svađati, što je problematično, jer su takvi ljudi seronje. Ali ti imaš dovolno osobnosti za svakoga, pa često prekidaš i okrećeš se nekome drugome. Budi malo… slađi. Oprosti, ovo je preočito.

10. Doppio con panna – Uh, težak za skužiti

Kakvu kavu uopće naručuješ? Nitko te ne kuži, a ti ne govoriš puno. Kad ljudi saznaju o tvojim hobijima, zaintrigiraju se. Privlačan si, ali s glavom u oblacima, trebao bi biti pristupačniji. I jednostavno naruči latte.

11. S 2% mlijekom – Opušten, gotovo previše

Na pitanje “Gdje hoćeš ići jesti?” uvijek odgovaraš sa “Ne znam, svejedno mi je”. To svakoga razbijesni. S druge strane, sve što ti treba da bi bio sretan je grljenje, spavanje, seks i hrana. Tako da je izjednačeno.

12. Samo francuska mljevena, uvijek rađena doma – Specifičnost koja ide na živce

Tvoje preferencije su jake, što je dobro, ali ponekad bi se trebao odmaknuti od norme tako da ne izlaziš uvijek s usranim ljudima iz kategorije ‘tvoj tip’. Da si saaaamo malo opušteniji, bio bi sjajan. Ostavi se svoje francuske mljevene, i potraži neku drugu šalicu. Ili osobu. Ili film. Ili recimo, samo odi van i prestani objavljivati svoja mišljenja na Facebooku.

