PRIONITE I POPRAVITE PROSJEK! Evo koliko ćete sati seksa imati u životu

Ove vijesti mogle bi razveseliti mnoge samce, jer prema jednom istraživanju ispada da se ni ostali ljudi ne seksaju baš toliko često koliko se misli.

Očito je da količina seksa koju će osoba imati u životu ovisi od čovjeka do čovjeka, a temelji se na osobnosti, ljubavnom statusu, libidu i još mnogo toga. No, to ne znači da se ne može izračunati nekakvo prosječno vrijeme koje prosječni čovjek provodi seksajući se.

TVRDE STRUČNJACI: Evo kako 15 minuta može promijeniti vaš seksualni život

Zahvaljujući novom Reebokovu istraživanju, ta brojka više nije tajna. A nije ni visoka.



Vjerovali ili ne, manje od jedan posto života provodimo seksajući se, piše Elite Daily.

Sada se vjerojatno spremate reći kako ste vi iznimka, i to je možda istina, no brojke ne lažu.

U studiji je intervjuirano više od 9000 ljudi iz Ujedinjenog Kraljevstva, SAD-a, Kanade, Njemačke, Francuske, Meksika, Rusije, Koreje i Španjolske, a svi su se barem jednom seksali.

NE IGRAJTE SE: Evo što vam je činiti ako ste imali seks za jednu noć bez zaštite

Studija je provedena u sklopu Reebokove kampanje ‘25,915 dana’, čija je namjera potaknuti ljude da se potrude najbolje iskoristiti dane koji su nam dani za življenje.

Studija je pokazala i što ljudi rade više nego što gužvaju plahte: primjerice, 29,75 posto života potroše – sjedeći.