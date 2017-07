PREKINITE ZAČARANI KRUG: Prepoznajte da slijedi svađa, a zatim primijenite ove trikove i spasite vezu

Pogrešno je raspravljati o tomu tko je kriv. Šteta se već dogodila. Sada je bolje provesti vrijeme tražeči najbolju izlaznu strategiju.

Svi se parovi svađaju, neki čak smatraju kako je povremena svađa dobra za vezu ili brak. Ipak, ako do nje dolazi prečesto, lako bi moglo doći do prekida. Uz ove savjete, svađe će biti rjeđe, a ako do njih i dođe, brže ćete izgladiti odnos.

Ne kritizirajte

Kritiziranje osobnosti vašeg partnera samo će pogoršati situaciju, pogotovo ako to činite namjerno. Nemojte vrijeđati svog partnera, već razgovarajte o određenim radnjama koje vas uzrujavaju.

Ne isključujte osjećaje

Izražavajte svoje osjećaje, ali uvažavajte i partnerove. Pokažite interes za ono što ga muči i saslušajte ga. Pokažite da vam je stalo.



Ne pretpostavljajte

Nemojte misliti da vas partner vara kada niste zajedno. To može izazvati samo novu svađu. Ako imate bilo kakvu sumnju, raščistite s njime motive njegova ponašanja.

Ne ponižavajte

Nemojte pokazivati nadmoć nad svojim partnerom. Tako mu samo dajete do znanja da nije dovoljno dobar za vas. Predložite da zajedno potražite rješenje problema.

Ne prebacujte krivnju

Pogrešno je raspravljati o tomu tko je kriv. Šteta se već dogodila. Sada je bolje provesti vrijeme tražeči najbolju izlaznu strategiju.

Ne prizivajte prošlost

Podsjećanje vašeg partnera o prošlim argumentima neće popraviti situacije iz prošlosti, a samo će izazvati novu svađu. Razgovarajte o tome što vam u tom trenutku muči. Nakon što riješite situaciju, učinite si uslugu i nemojte se vraćati na nju.

Ne zaboravite da postoji i druga strana priče

Zaboravljajući da su oba partnera uključena u odnos, možete izazvati agresiju. Fleksibilnost je uvijek bolja: kada raspravljate o oba gledišta, snažni argumenti dolaze na površinu i privlače pozornost s obje strane, piše Bright Side.