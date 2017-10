PORNIĆI SU DOBRI ZA VAŠU VEZU: Seksualni psiholog savjetuje kako razbiti ovaj tabu i produbiti intimnost s partnerom

Razgovor o pornićima koje ste gledali vi ili vaš partner – ili pak o onima koje ste gledali zajedno, može poboljšati vašu vezu ili brak, smatra seksualni psiholog.

Gledanje pornografije još je uvijek tabu u mnogim vezama, a ne bi smio biti. Dr. Ari Tuckman kaže kako otvoreni razgovori o tome zašto vi ili vaš partner volite gledati porniće mogu dodatno izgraditi vaš odnos i pojačati intimnost. U svakom je slučaju bolje tako nego se sramiti ili skrivati – ili, još gore, kriviti drugu stranu zbog toga.

S obzirom na to da su filmovi pornografskog sadržaja danas dostupniji no ikad na svim elektroničkim uređajima, postoji potreba utvrditi stvaraju li oni ovisnost i jesu li štetni za vezu.

Žene sve više gledaju porniće

Tuckman ističe kako konflikti oko gledanja takvog sadržaja obično imaju dublje korijenje te je stoga razgovor o tome ključan za svaki odnos. Gotovo 30.000 ljudi svake sekunde gledaju porniće diljem svijeta, pokazuje statistika, koja samo raste i otkriva kako i žene sve više traže takav sadržaj na internetu.



Gledanje eksplicitnog sadržaja povezano je i s većom stopom razvoda. Postoje podatci da parovi koji vole porniće imaju dvostruko veći rizik od prekida. Ali psiholog Tuckman kaže kako ne treba biti tako.

On sugerira da je najbolje sjesti i otvoreno započeti tu temu s partnerom. To ne smije biti ništa strašno, s obzirom na to da je takva praksa vrlo česta danas i nema potrebe za skrivanjem ili sramom, napominje.

“Razgovaranje o pornićima važno je poput bilo koje druge teme koja se tiče veze. Riječ je o iskrenosti. Tako možete bolje razumjeti što želite vi, ali i vaš partner”, kaže Tuckman.

Najbolje je gledati ih zajedno

Mnogi se boje ili srame opisivati partneru što sve rade nasamo. Masturbacija i seksualne fantazije još su uvijek bez razloga tabu tema.

“U intimnoj vezi često postoje stvari s kojima se ne slažemo ili čak ne volimo sve što vidimo na partneru, ali u tome nije ni bit. Intimnost nije samo razgovor o stvarima koje nas osobno usrećuju”, napominje psiholog.

Dodaje kako je lakše pokrenuti pornić i masturbirati nego partneru reći što vam smeta, ali to ne vodi nikamo. Parovi trebaju ispitivati jedni druge što žele i što im se sviđa, a to će biti znatno lakše ako gledaju eksplicitni sadržaj zajedno, piše Daily Mail.