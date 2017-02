PITANJE NA KOJE MNOGI NIKAD NE NAĐU ODGOVOR: Kako razlikovati ljubav i požudu?

Kažu da je tanka linija između ljubavi i mržnje. Ali, koliko je tanka linija između ljubavi i požude i kako znate što je to što osjećate?

Netko je to pitanje postavio na Redditu – upitao je korisnike kako razlikuju vole li zaista nekoga ili im se ta osoba samo sviđa.

Mnogi su ponudili svoje mišljenje. Dosta njih kaže da ćete jednostavno “znati”, dok su drugi ponudili malo praktičnije savjete odnosno znakovee koji bi vam mogli reći da je on “taj” ili da je ona “ta”.

“Kada kažem svojoj djevojci da je volim, to nije zato što uvijek osećam nešto. To je više od pukog osjećaja. To je želja da napravim sve što mogu da učinim njen život boljim”, napisao je jedan muškarac.

Korisnik potpisan kao “Kralj Lavova” smatra da je ljubav želja da sebe stavite na drugo mjesto.

‘Ljubav je još mnogo toga’

“Kada jednostavno zaboravite da ćete naići na neke neugodnsoti dok pokušavate napraviti nešto lijepo za svog partnera. Kao, na primjer, kada se idete naći sa svojom djevojkom, a pritom ne pomislite ‘uf, trebat će mi dva sata da stignem do tamo’, jer znate da je vrijedno te ‘žrtve’. Ljubav je još mnogo toga. I nikada nećete iskoristiti niti ćete zloupotrijebiti činjenicu da bi ona isto ili više napravila za vas”, dao je svoje mišljenje jedan muškarac.

Neki smatraju da je ljubav kada se u partnerovom društvu osjećate ugodno, toliko da vam ne smeta kada vas vidi u najgorem mogućem stanju.

“To je najviše povjerenja kojeg možete imati u nekoga”, jedan je od komentara.

Ljubav je, kažu, i ako je vaš partner prva osoba kojoj poželite nešto reći.

Neki u šali kažu da je siguran znak da volite partnera kada mu date daljinski od televizora.

Drugi su, pak, ozbiljniji i smatraju da ako si morate postaviti pitanje volite li nekoga, onda ga ne volite.