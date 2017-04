PAZITE DA NE SLOMITE PENIS! Tri položaja u seksu koje bi muškarci (nažalost) trebali izbjegavati

Fraktura penisa vjerojatno nije među prvim stvarima na koje vam odlutaju misli kad razmišljate o seksu. No, istraživanje iz 2015. godine pokazalo je kako je mogućnost ovakve ozljede veća no što ste mislili te biste to svakako trebali uzeti u obzir, posebice kad je riječ o položajima u kojima prakticirate seks.

Da fraktura penisa je doista moguća, iako u penisu nema kosti koje bi se mogle slomiti. Nije česta, ali je moguća. Godišnje se diljem svijeta zabilježi oko 16 slučajeva. Posljedice su najčešće katastrofalne, 80 posto muškaraca koji su slomili penis trajno su izgubili erekciju.

Brazilci koji stoje iza ranije spomenute studije došli su do zaključka kako je u tri, inače vrlo uobičajena položaja, najveća šansa da kod muškarca dođe do vrlo neugodne frakture penisa.

Kauboj/ka

Prepuštanje kontrole drugoj osobi, moglo bi biti vrlo opasno po penis svakog muškarca, posebno kad je ta druga osoba ‘gore’. Ovaj položaj odgovoran je za gotovo pola fraktura koje su Brazilci istraživali, a razlog tome je u činjenici da druga osoba kontrolira i kut i brzinu kao i jačinu penetracije. Ako je bilo što od toga neadekvatno, penis se može saviti i puknuti.



Doggy

Položaj s mnogo različitih imena mnogima je omiljen, no ujedno je i među najopasnijima. Odgovoran je za čak 28% slomljenih penisa. Muškarci se ponekad u ovom položaju posebno zanesu zbog čega može doći do udara penisa u zdjelicu pri čemu penis može puknuti. Kako bi se to izbjeglo stručnjaci preporučuju muškarcima da uhvate partnera/partnericu za bokove ne bi li ih zadržali na pravom mjestu.

Misionarski

Nekima najdosadniji, drugima jedini položaj koji prakticiraju, treći je po opasnosti budući da je odgovoran za 21% slomljenih penisa. Iako u ovom položaju muškarac ima potpuno kontrolu nad brzinom i jačinom penetracije, može se dogoditi da slučajno udari u zdjeličnu kost, pogotovo ako ga izvuče penis gotovo do kraja te većom brzinom želi ponovno penetrirati.