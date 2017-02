OVO MORATE ZNATI! Izvrsni savjeti da vam se seksualni žar u vezi ne ugasi

Mnogi parovi dođu u period veze kada nemaju vremena za seks jer su im druge stvari prioritet. I to je u redu, seks nije na prvom mjestu, ali je svakako važan dio veze. Toliko važan da nedostatak seksa često vodi do prekida veze ili problema u braku.

“Ako možete ostati do kasno navečer u uredu radeći na projektu, možete i izdvojiti vrijeme za seks”, kaže psihologinja i terapeutica za seks Kristal Woodbridge.

Dakle, odredite u svom rasporedu obaveza i vrijeme za seks.

Ona kaže da se između 60 i 70 posto klijenata koji dođu kod nje, a imaju problem u seksualnom životu, najčešće žale kako ne uživaju dovoljno često u odnosima s partnerom.



Nekoliko praktičnih koraka

“Uvijek mi kažu: ‘Nismo imali vremena’. Imaju previše obaveza, posao, djecu, putuju, imaju obiteljske obaveze… Problem je što mnogima na listi prioriteta nije veza, već nešto drugo. Ako imate problema u seksu ili vezi, morate izdvojiti vrijeme i poraditi na tome. Znam da to djeluje očigledno, ali mnogi parovi to ne razumiju. Ne znam očekuju li neko brzinsko rešenje, ali često je potrebno dosta truda s njihove strane da bi se to popravilo. U vezi prođe dosta vremena prije nego što se jave seksualni problemi, pa je potrebno i vrijeme da bi se to popravilo”, kaže Woodbridge.

Stručnjakinja tvrdi da, ako uspijevate pronaći vremena za sve ostalo, ne postoji razlog zašto isti princip ne biste primijenili na seksualni život.

“To vam biti prioritet. Parovi često kažu kako nemaju vremena, ali ako mogu svakodnevno izdvojiti vrijeme za trening, mogu pronaći i vrijeme za seks. Mislim da je samo stvar u tome koliko vam je to važno”, kazala je.

Seksologinja Denise Knowles također naglašava koliko je važno naći vremena za seks.

“Mnogi ne prihvaćaju ideju da sa svojim partnerom zakažu vrijeme za seks jer misle da je to nešto do čega treba spontano doći. Ali, ako imate dosta obaveza, morate to planirati. S obzirom na to da planiramo i zakazujemo vrijeme za sve ostalo, ne vidim zašto ne bismo i za seks”, kaže dr Knowles.

Ne zanemarujte fizičke kontakte

Kada je riječ o održavanju seksualne strane veze, terapeuti kažu kako treba obratiti pažnju na još nešto, osim seksa.

Dr Woodbridge savjetuje da imate fizički kontakt što je češće moguće i naglašava da taj kontakt, ljubljenje, primjerice, ne mora nužno voditi do seksa.

Dodaje da je održavanje senzualnosti u vezi važno koliko i seksualnost, pa savjetuje da istražujete osjetila koristeći mirisne svijeće, aromaterapiju i bilo što što će održati vaš romantični odnos živim.

Dr Knowles naglašava da nikako, nikako ne biste trebali uspoređivati vaš odnos sa seksualnim životom drugih parova što mnogi čine.

“Ključan sastojak za dobar seksualni život je uživanje u jedinstvenosti vašeg seksualnog života. Uspoređivanje s drugima dovodi do nezadovoljstva”, kaže ona.