OTVORI OČI VEĆ JEDNOM: Vrijeme je da se opametiš i shvatiš da tvoja cura ovo ne radi zbog ljubavi

Ljubav i požuda svakoga mogu zaslijepeti, ali vrijeme je da otvorite oči u vezi s ovim stvarima.

Nije ljubomorna zato što si seksi

Ljubomorna je jer je nesigurna u sebe i neurotična i koliko god je voliš, ne možeš ‘izliječiti’ ovu njezinu boljku. Djevojka koja ima samopouzdanja neće biti ljubomorna, osim ako ima razloga da ti ne vjeruje. I kad smo već kod toga, žena koja ima samopouzdanja i ne vjeruje ti, jednostavno će prekinuti vezu, a neće ti praviti ljubomorne scene.



Neće te ostaviti zbog boljeg

Neke djevojke svojim dečkima govore otprilike ovako: ako ne želiš brak, vratit ću se bivšem dečku jer je on spremna za to. Neće možda koristiti točno ove riječi, ali suština je ista. Trebaš znati da je taj bivši o kojem priča stvaran koliko i Homer Simpson. Ako te želi ostaviti zbog drugog muškarca, sigurno ti to neće najaviti na taj način.

Ne zove te stalno jer si sjajan

Njezina pažnja koja je neprestano usmjerena na tebe (stalno te zove i šalje ti poruke), nije zato što si ti sjajan, nego zato što ona nema svoj život. Možda ti isprva laska što se njzien svijet vrti oko tebe, ali to će ti vrlo brzo postati muka. Osim toga, nije dobar znak ako baš uvijek želi raditi isto želiš i ti. Zvuči čudno, ali to zapravo znači da je previše nesigurna da izrazi svoje interese i želje ili nema nikakve interese. A djevojka koja nema nikakvih interesa je dosadna, sve i da je najljepša i najseksepilnija koju si ikad vidio.

Nedostižna (ni)je seksi

Većinu muškaraca privlače djevojke koje glume nedostižne. Vjerojatno znaš kako je to samo njezina taktika, ali trebaš znati i da veze koje počnu takvim ‘igricama’ uglavnom nikada ni ne prerastu u nešto više od igrice. Zreli, emotivno stabilni ljudi ne igraju se tuđim osjećajima.