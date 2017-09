OTKRIVENA TAJNA TINDERA: ‘O svakom korisniku imaju 800 stranica podataka, znali su za moje intimne probleme i preljube’

Zamislite koliko su informacija o vama internetske kompanije prikupile za cijele vaše pretraživačke karijere. Sada zamislite koliko ih je javno dostupno.

Šanse da se scenarij iz vaše najgore noćne more ostvari veće su nego što mislite. Kupujući preko interneta ostavljate osjetljive podatke o kreditnim karticama i lozinkama i one ostaju pohranjene u sustavu, što iskusnijim hakerima nije problem otkriti ako to žele.

To je, nažalost, tek vrh sante kada je riječ o osobnim tajnama pohranjenima na internetu i slabo čuvanima od strane kompanija s kojima komunicirate svaki dan dok surfate internetom. Priča Judith Duportail potpuno će vas zgroziti.

MLADIĆU IZ ZAGREBA UKRALI IDENTITET, SAD MU NABIJAJU BIJESNE RAČUNE: ‘Prijavio sam, ali i dalje moram plaćati’



800 stranica privatnih podataka

Naime, ova korisnica aplikacije za “dejtanje” Tinder zatražila je od ove tvrtke popis svih podataka koje imaju o njoj. Njihov joj je odgovor sledio krv u žilama. Bio je dug 800 stranica, sadržavao sve njezine “lajkove” na Facebooku, fotografije s Instagrama čak i nakon što je deaktivirala račun, podatke o njezinu obrazovanju, raspon godina muškaraca koji su je zanimali, koliko se puta logirala, gdje se i kada svaki od njezinih kontakata dogodio i još štošta.

“Pročitavši 1700 poruka na Tinderu koje sam poslala od 2013. godine, našla sam se oči u oči sa svim svojim strahovima, nadama, seksualnim preferencijama i najdubljim tajnama. Shvatila sam da me Tinder poznaje bolje nego ja sebe samu. On zna pravu, neslavnu verziju mene koja je “kopipejstala” istu foru 569 puta, koja se sastala sa 16 različitih ljudi u jednoj novogodišnjoj noći, a potom ih sve ignorirala”, ispričala je korisnica za The Guardian.

Ni ostale društvene mreže nisu bezazlenije

Budući da je Tinder aplikacija za upoznavanje, podrazumijeva se da ima mnogo vaših osobnih podataka, ali nemojte se tješiti ako ga ne koristite. Facebook i ostale društvene mreže vjerojatno posjeduju još više informacija o vama.

“Koliko sam zaprepaštena ovim saznanjem, toliko me sve to i ne iznenađuje mnogo. Svaka aplikacija koju redovito koristite na svom smartphoneu posjeduje istu količinu podataka o vama, tako da bi ta knjiga mogla sadržavati na tisuće stranica”, upozorava znanstvenik Olivier Keyes.

I dok to ne bi trebalo doći kao ogroman šok – Tinderova politika privatnosti transparentna je i kaže da će sve podatke prikupiti, kao i da se oni neće nužno čuvati – vidjeti sve te fizički ispisane informacije nije lijep osjećaj.

Što vam je činiti?

Za mnoge današnje generacije, privatni i “online” život toliko su srasli da je praktično nemoguće dijeliti manje podataka o sebi ako ne želite drastično mijenjati životni stil. Naravno da možete pojačati svoje lozinke i postaviti upozorenja o prevarama – to bi moglo otežati hakerima da vas pokradu, ali neće zaustaviti kompanije da koriste vaše podatke kako bi prilagodile svoje buduće ponude vama.