OSVETA SE SERVIRA HLADNA: Dok je bio na ratištu, žena ga je prevarila 60 puta

Život piše romane. Pitate li Frizzmastera, dečka koji se s ratišta vratio kući, samo kako bi otkrio da ga je žena koju je toliko volio i za kojom je toliko čeznuo, prevarila ne jednom, već 60 puta, potvrdit će vam da je doista tomu tako. Dušu je otvorio svima na internetu i opisao kroz što je sve prošao s osobom, očito, bez imalo morala. Pripremite se za “šok show”, jer ovaj momak je ipak vojnik, a kada su izazvani, oni znaju uzvratiti udarac.

“U početku, ona je bila sve što sam tražio u ženi. Slatka, brižna, mazna. Iako nije znala, trudila se biti mi partnerica u video igrama, samo kako bi što više vremena provodili zajedno. Nazovimo ju Thunder*unt, skraćeno TC”, započeo je svoju ispovijest Frizzmaster.

Ukratko, upoznao ju je preko prijatelja s kojim je radio u vojsci, pa su otišli u kino i odmah “kliknuli”.

Mjeseci su prolazili, njemu nije padalo na pamet da se oženi, ali spavati u krevetu s TC bilo je slatko. Međutim, stroga pravila vojske nisu dozvoljavala da boravi izvan baze, ukoliko nije oženjen.

Zato su se vjenčali. Osim toga, TC je imala neobične napadaje noću, pa joj je bila potrebna pomoć. Njegovo zdravstveno pokrivalo je troškove lječenja, a spavati u istom krevetu svaku noć bilo je divno. Međutim, ta sreća nije dugo trajala.

“Počeo sam primjećivati neke čudne stvari. Često je vodila bolesnu mamu doktoru. Često je odlazila u kupovinu, daleko, u grad. Često sam viđao njezin auto na čudnim lokacijama. Taman kad sam počeo istraživati, došle su naredbe da moram u Koreju”, opisao je vojnik.

U Koreji je proveo godinu dana. Kada se vratio, njezini su ju rođaci pozvali na razgovor nakon kojeg je ostao u šoku.

“Spavala je sa 60 muškaraca, uglavnom vojnika. Svojima je rekla da sam ja homoseksualac i da joj ja biram osobe s kojima može spavati, jer znam da nemaju spolno prenosive bolesti. Ukratko, mene je koristila da ju financiram i spavala sa svime što ima puls i muško je”, napisao je Frizzmaster.

Puna dva tjedna nakon što je doznao sretne vijesti, javila mu se i priznala da ga je prevarila, ali samo dva puta.

Priznanje je došlo nakon što je otkrila da je trudna, ali s Afroamerikancem, što Frizzmaster nije. Pomirio se s činjenicom da je oženio promiskuitetnu osobu pa krenuo kući, kako bi uzeo svoje stvari iz doma koji je kupio za njih. Odlučio se osvetiti, ali nije bilo jednostavno. Evo što je sve učinio.

1. Pokupio sve stvari

“Uzeo sam iz kuće koju sam kupio svu svoju imovinu. To sam napravio kako bi ju spriječio da sve te stvari proda, jednom kad otkrije što namjeravam napraviti. Pokrenuo sam postupak rastave braka”

2. Uzeo svoj auto

“Za volanom svojeg auta zatekao sam njezinog novog dečka i to ne onog koji joj je napravio dijete. Uz pomoć njezinog ujaka, vratio sam automobil. On mu je pristupio smireno, rekao mu da mu preda ključeve i onda ih dao meni. Smireno sam se predstavio, rekao da je to moj auto i iz njega izbacio sve što mi nije pripadalo. Nakon toga sam saznao da je tip živio u mojoj kući, jeo i spavao, nosio moju odjeću. Novcem koji sam joj slao ona je financirala njega, čak je plaćala i alementaciju za njegovo dijete. Kasnije sam čuo da je tip, nakon našeg razgovora, spakirao kofere i bez riječi ju ostavio”.

3. Prvo ročište, prvi šok

“Mjeseci su prolazili, došao je konačno i taj dan, da stanemo pred suca. Odvjetnik mi je savjetovao da ju tužim samo zbog imovine, ali kada je ona to isto učinila meni i još k tome odbila priznati nevjeru i da dijete nije moje, tvrdeći upravo suprotno, šokirao sam se”. Zakazano je novo ročište.

4. Drugo ročište, drugi šok

“Moj je odvjetnik toga dana imao demonski sjaj u očima i brzo sam otkrio zašto. Izrešetao ju je potanjima o tome tko je otac djeteta, kada je ono začeto i tko ga financira. Suočena s mogućnošću da, zbog davanja lažnog iskaza, bude kažnjena zatvorom, srećom, bila je iskrena. Nastojala me oblatiti pričom da sam homoseksualac, da ju varam s njezinim 18 godina starim nećakom. Postupio sam vojnički. Sjedio sam uspravno, prekrižio svoje ruke, gledao sam u točku na zidu, točno iznad lijevog ramena suca. Na sva sam pitanja odgovorio kratko i iskreno, ali nju nisam vrijeđao. Sudac nas je pogledao, oboje, pitao imamo li još što dodati. Ona je rekla da joj upropaštavam život, da živim na račun njezinog ujaka i ujine, što nije bilo točno jer sam već mjesecima živio u unajmljenom stanu”.

5. Obrazloženje presude o rastavi braka

“Bilo je to nešto najbolje što sam u životu čuo. Nakon što nas je saslušao, sudac je rekao kako presuđuje u moju korist, prepušta mi svu imovinu, jer je nedvojbeno utvrđeno kako je moja gospođa počinila preljub”, napisao je vojnik, ali to nije sve! Sudac je otišao još jedan korak dalje.

“Jedini zahtjev od strane gospođe koji prihvaćam je onaj o zabrani približavanja i kontaktiranja sa gospodinom Frizzmasterom. Za trajanja ovog postupka nastojali ste gospodinu Frizzmasteru nanjeti imovinsku štetu, čak štoviše, mene ste nastojali navesti da to učinim. Zato vam strogo zabranjujem da kontaktirate s gospodinom Frizzmasterom osim ukoliko želite od njega osobno čuti objašnjenja što sve više vama ne pripada. Od auta do kuće”, rekao je sudac.

TC je u suzama pitala gdje će ona sada živjeti, a sudac joj je hladno odgovorio kako ima 30 dana da to sama otkrije.

“Nakon toga, da niste više nikada nogom stupili na vlasništvo gospodina Frizzmastera niti mu se ikada više obratili”, zaključio je sudac još jednom zaprjetivši joj, prekrši li odrebe suda, ići će u zatvor.

