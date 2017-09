“NISAM KURVA JA SAM PANSEKSUALKA!” Evo što trebate znati o tome

Jedna Britanka, koja sebe opisuje kao panseksualku, odlučila se obračunati s pet najčešćih zabluda o tome pojmu.

Farhana Khan u britanskom je Independentu napisala kako je oduvijek znala da je panseksualka. ”

“Još od rane mladosti bila sam svjesna da me ljudi privlače bez obzira na njihov spol, ali si to nisam znala objasniti. Kad sam imala 12 godina, moj prijatelj kojeg su privlačili i muškaric i žene objasnio mi je šta znači biti biseksualan. Mislila sam da konačno imam riječ za ono što osjećam.”

Međutim, kako je odrastala, shvatila je da postoji puno različitih rodnih identiteta. “Panseksualnost je ubrzo ušla u moj rječnik. Ali, s tim što sam otvoreno panseksualna dolaze i neizbježna pitanja. Pitanja o tome što to znači, da li je to “prava stvar” ili je li to samo faza kroz koju prolazim.”



Zbog toga je odlučila objasniti o čemu se radi.

1. “Biti panseksualan je isto što i biti biseksualan – postoje samo dva spola”

“Iako se pojmovi preklapaju, “panseksualno” i “biseksualno” znače dvije različite stvari. Biseksualnost se definira kao privlačnost prema najmanje dva (ponekad i više) spola, neograničeno na samo muškarce i žene. Prefiks “pan” dolazi iz grčkog i znači “sve” ili “svaki”. Panseksualce privlače sve vrste ljudi, bez obzira na rod i spol.

Postoji nekoliko rodova i dok neki neki trans-ljudi ne spadaju u tradicionalnu podjelu, neki spadaju. Na primjer, dok biseksualnu ženu mogu privući muškarci i žene (rođeni bilo kao muškarci, bilo kao žene), mene privlače ljudi koji su ostali istog spola u kojem su rođeni, trans ljudi, oni koji se ne identificiraju ni kao muškarci ni kao žene, oni “fluidnog roda”, da nabrojim samo neke”, piše Khan.

2. “Panseksualnost je samo još jedna riječ za promiskuitetne”

“To što sam panseksualna čini me poliseksualnom, ne poliamoričnom. Baš kao što možete biti monoseksualni (privlači vas sam jedan spol) i poliamorični (imate želju za više od jedne romantične ili seksualne veze u isto vrijeme), možete biti i poliseksualni i monogamni. Mada, čak i da sam poliamorična, nazivati me promiskuitetnom više bi govorilo o vama nego o meni.

Nije veća vjerojatnost da će panseksualci biti promiskuitetniji ili manje vjerni od bilo koga drugog. Samo zato što nas privlače sve vrste ljudi, to ne znači da nas privlače SVI ljudi. Seksualni identitet i seksualno ponašanje su dvije potpuno različite stvari, od kojih nijedna nema utjecaj na onu drugu.”

3. “Zbunjena si”

“Ovo mi je najdraže. Ljudi koji ovo kažu najčešće su samo neznalice. Suprotno uvriježenom mišljenju, seksualnost ne mora biti jedan od dva ekstrema. Umesto toga, postoji spektar i postoji jako puno različitih seksualnosti između hetero i homo. To što sam panseksualka ne znači da se tek moram odlučiti jesam li gay ili straight. To znači da se pri izboru partnera ne ograničavam rodom ili spolom.

To nije nešto što sam odlučila – jednostavno sam takva. Sposobna sam stvarati veze s ljudima samo temeljem njihovog karaktera i osobnosti i prema onome kakvi su u svojoj srži i to je jedino prema čemu biram partnere.”

4. “Panseksualnost je moda – ne bi se tako identificirala prije pet godina”

“Da, podizanje svijesti javnosti o pojmu može se povezati s društvenim mrežama, ali to mu ni u jednom trenutku ne umanjuje značaj. Panseksualnost su devedesetih progurali ljudi koji su željeli pokazati da prepoznaju fluidnost roda i svoje uvjerenje da postoje više od dva roda. Prije pet godina nisam za sebe govorila da sam panseksualka jer nisam znala da ta riječ postoji.

To što ljudi o tome pričaju može biti samo pozitivno jer se sve više ljudi upoznaje s pojmom koji objašnjava što su. Seksualnost nije trend i ne postoji ništa pomodno u izlaganju sebe predrasudama, samo time što izražavaš tko si.”

5. “Ali hodala si samo s muškarcima”

“Ljudi koji me znaju stalno propituju moju seksualnost jer sam dosad izlazila samo s muškarcima. Ali to nema nikakve veze s mojom seksualnošću, već samo s time s kime sam slučajno bila u vezi. Ne moram svoju seksualnost opravdavati tako što ću izlaziti i sa ženama ili transeksualnim osobama samo da bih nešto dokazala.

Poanta je u tome da me, bez obzira na to s kim sam bila u vezi, privlače sve vrste ljudi. Trebate mi vjerovati kad je u pitanju MOJA seksualnost, kao što vjerujete drugim ljudima kad vam kažu za njihovu”, zaključuje Khan u tekstu u Independentu.