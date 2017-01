NIKAD KRAJA SREĆI: Višestruke orgazme mogu doživjeti i muškarci, a evo i kako

Žene mogu doživjeti višestruke orgazme tijekom seksa. Kod muškaraca je to malo kompliciranije. Oni moraju proći kroz period ‘oporavka’, koji najčešće traje bar tridesetak minuta.

Naime, orgazam kod muškarca ne mora svaki put biti popraćen ejakulacijom, piše Men’s Health.

Ako se želite približiti blaženstvu višestrukog orgazma, evo što vam je za činiti!

Provjerite testosterone

Za dobru, čvrstu erekciju, kraći period “oporavka” i snažniji orgazam, najvažnija je razina testosterona. “Nizak testosteron često smatramo ‘staračkim’ problemom, ali iznenadili biste se koliko muškaraca danas ima taj problem već u dvadesetim i tridesetim godinama života”, kaže dr Jonathan Stegall, osnivač Centra za naprednu medicinu u Atlanti.



“Čak i ako ne primećujete ni najmanje opadanje seksualnog nagona, oko 30. godine trebali biste provjeriti razinu ovog hormona. Ako je testosteron nizak, najčešći simptomi su bezvoljnost, apatija, slabiji libido, debljanje, depresija. A kad bi muškarci bili iskreni sami pred sobom, priznali bi da se u svojim 30-im i 40-im godinama ponekad bore s ovim problemima”, kaže dr Stegall.

Ako vam je testosteron niži nego što bi trebao biti, možete ga prirodnim putem podići prehranom bogatom proteinima i zdravim mastima. Osim toga, spavajte osam sati tijekom noći, a i vježbanje, osobito s utezima, tri do šest puta tjedno može pomoći.

Kegelove vježbe

“Ima muškaraca koji višestruke orgazme mogu doživjeti i bez pretjeranog truda, spontano. Ako to nije slučaj, moguće je ‘istrenirati’ organizam da do toga dođe. Ono što vam može pomoći su Kegelove vježbe, koje jačaju zdjelične mišiće i osnažuju vašu sposobnost da kontrolirate orgazam i ejakulaciju kad za to dođe trenutak”, kaže seksologinja dr Yvonne K. Fulbright. Orgazam i ejakulaciju kontroliraju mišići vaše pubične regije koja se proteže od pubične do trtične kosti. Ako se možete suzdržati od ejakulacije koja prirodno slijedi nakon orgazma, veća je vjerojatnost da vam neće biti potreban period “oporavka” i da ćete moći dožijeite orgazam više puta uzastopno.

Kako se rade Kegelove vježbe?

Stežite mišiće koje koristite kada vam se piški, a nema WC-a u blizini. Dobra stvar je što ovo možete raditi u svakoj situaciji – dok vozite, dok ste na poslu… Dakle, ako ste među onim (rijetkim) muškarcima koji mogu odgoditi ejakulaciju, za postizanje višestrukih orgazama ipak vam treba malo vežbe. Dobar način da to postignete i dobar način da naučite kako da kontrolirate ejakulaciju, ali i erekciju u “punoj snazi”, je da mijenjate poze tijekom seksa.

Probajte poze u kojima vi stojite, tako da se možete odmaknuti od partnerice, stegnete zdjelične mišiće i doživite orgazam ali da ipak ne dođe do ejakulacije.

Orgazam prilikom kojeg ne dođe do ejakulacije nije jednako intenzivan kao onaj koji je praćen ejakulacijom, ali ponekad nekoliko ovih “malih” orgazama u nizu donosi i više zadovoljstva nego jedan “veliki”. Osobito ako imate u vidu da na kraju ipak slijedi i taj “pravi”.