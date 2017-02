NEKA SVIRA: Ovo je pjesma koju trebate pustiti tijekom seksa za bolji orgazam

Znanstvenici su utvrdili da ukoliko pustite glazbu tijekom seksa veće su šanse da doživite orgazam.

Brojnim studijama je utvrđeno kako glazba utječe na raspoloženje tako što povećava razinu dopamina, pa tako i oživljava želju za seksom ali utječe i na pojavu orgazma.

U Velikoj Britaniji je provedeno istraživanje koje je pokazalo kako je pjesma koja probudi najviše strasti za vrijeme seksa, pjesma Marvina Gayea Let’s Get It On, nakon nje slijedi Rihannina pjesma Skin.

Nema sumnje da glazba utječe na seks, a za to postoji više razloga. Naime, kada slušamo glazbu, oslobađa se dopamin hormon sreće i zato smo dobro raspoloženi.



SAVRŠEN LJUBAVNIK BAŠ SVAKI PUT: Jedan jedini savjet koji garantira orgazam i tebi i njoj

Ukoliko ste u romantičnoj vezi, sve pjesme koje slušate zajedno kasnije, kada ih čujete na nekom drugom mjestu iznova probude emocije prema parneru, ali i požudu, što utječe na pojavu orgazma.

Znanstvenici su otkrili i da ljudi više reagiraju, kada je seks u pitanju, na niže zvukove nego na više, zato se za romantičnu atmosferu pušta lagana glazba.