MUŠKARAC KOJI SE U BRAKU OSJEĆA KAO SEKSUALNI ROB: ‘Ona uvijek postigne orgazam tijekom predigre, a ja želim eksperimentirati’

Anonimni muškarac požalio se psihoterapeutkinji kako nije zadovoljan svojim seksualnim životom te da se nakon seksa osjeća kao da služi svojoj supruzi. Pogledajte što mu je odgovorila.

“Moja supruga zakazuje seks jednom tjedno. Predigre se uglavnom troše na njezino uzbuđivanje, a ona uvijek postigne vrhunac prije penetracije. Nakon seksa, ostajem prazan i žao mi je što osjećam da samo njoj služim. Želim eksperimentirati i već sam pokušao razgovarati o tome, ali ona odbija slušati. Dolazim na ideju da to riješim jednostavno čekajući da ona potakne stvari, za što sumnjam da će se ikada dogoditi. Volim je jako i zaista me privlači, ja uvijek svoje osjećaje stavljam nakon osjećaja moje supruge i djece, ali počinjem sumnjati koliko ću još moći tako”, napisao je očajni muškarac i zatražio savjet na The Guardianu.

Ravnoteža moći

Psihoterapeutkinja Pamela Stephenson Connolly, specijalizirana za tretiranje seksualnih poremećaja, potvrdila je njegovu zabrinutost te priznala da previše ugađa svojoj supruzi. “Mnogi ljudi pogrešno vjeruju da je nesebičnost uvijek dobra stvar. Umjesto toga, ravnoteža moći između vas i vaše supruge treba se hitno postići – i to ne samo u vezi sa seksom. Važno je da jasno naglasite svojoj supruzi što vam treba i zatražite neki kompromis.”

Primjer djeci

“Pretpostavljam kako joj dopuštate da kontrolira većinu aspekata vašeg zajedničkog života – i to bi bilo u redu kada se Vi zbog toga ne biste osjećali tužno i ogorčeno. Vrijeme je da otvoreno razgovarate o prešutnom ugovoru između vas; neka ona zna vaše istinske osjećaje o stvarima koje smatrate neuravnoteženima ili nepoštenima, i slušajte njezine osjećaje i obrazloženje. Vaša buduća sreća i dobrobit vašeg odnosa ovise o vašoj sposobnosti pregovaranja o boljoj vezi, u kojoj postoji veći osjećaj pravednosti za oboje. Sjetite se da su vaša djeca nesvjesno svjesna Vaše neodlučne pasivnosti i posljedične nesreće; primjerice, trebate ih naučiti zdravom samopouzdanju”, zaključila je Connolly.