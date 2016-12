MORALE ŠIRITI ‘BIZNIS’: Sve više modela zarađuje na skupim darovima koje im kupuju muškarci koje nikada neće vidjeti

Sve više modela živi od toga da im poptuno nepoznati muškarci, koje nikada neće ni vidjeti, kupuju skupe poklone

Zbog sve manje tiskanih magazina za muškarce sve manje posla ima za novinare, fotografe, grafičari – ali i modeli.

NAPUČENE ČUBE VIŠE NISU DOVOLJNE! Fingermouthing zamijenio Duckface

Glamurozne djevojke zato moraju malo raširiti svoj posao, ističe Independent. Neke su naplaćuju svoje seksi selfije na Snapchatu, a druge su se okrenule Anazonu kako bi nastavile s luksuznim stilom života na kojeg su navikle.



Od poznatih djevojaka koje su krasile brojne duplerice do novajlila na web kamerama, modeli jednostavno objave popis želja s Amazona kako bi im fanovi mogli kupovati poklone. A oni to i čine,

‘To ih napaljuje’

“Obično dobijem dvije, tri stvari svaki tjedan. Na mom popisu su stvari od 20 funti pa sve do onih za 2.500 ( cipele)” objašnjava Sophie, djevojka u svojim 20-ima.

“Uglavnom jeftinije stvari, ali ponekad su mu znali iznenada stići i zaista skupe stvari” priznaje. Modeli link sa svojim “wish listama” objavljuju na društvenim mrežama i bilo ih može kupiti i poslati djevojkama. No pitanje je zaštio to čine.

“Mislim da to napaljuje muškarce. Postoji fetiš financijska dominacija i mislim da je ovo pasivna varijanta toga” objašnjava Sophie i smjesta dodaje:

“Svatko tko očekuje išta više od iskrenog “hvala” će se razočarati. Stvarno sam zahvalna za ono što dobijem no to nije naknada ni za kakvu uslugu. Ili da tako formuliramo – neću spavati s nekim jer mi je poslao nešto s Amazona”

No nešto i nju zna šokirati:

“Najčudnije je kada mi frajer pošalje nešto skupo a ne predstavi se. Ne žene niti hvala, samo žele usrećiti stranca”.

Manipuliraju napaljenim dečkima

No ne misle svi da je ovakav koncept pošten.

Jedna majka šokirala se kada je otkrila kako je njen 17-godišnji sin uštedio 170 funti samo kako bi modelu kupio čizmice koje je istaknula na listi želja. Smatra da je djevojka “samo manipulira mladim napaljenim dečkima kako bi joj kupili darove”

Jedna žena odgovorila je na njen post, pokušavajući objasniti zašto je njen sin uopće trošio novac na curu koju nikada neće upoznati: “Svodi se na ‘ti možda imaš stotine tisuća muškaraca koji ti se dive, ali ja sam taj koji ti je darovao nešto lijepo i to me čini boljim’ Zauzvrat dobiju ‘hvala’ i sojećaju se posebno minutu dvije. To je uistinu tužno”

No Sophie ne vidi ništa sporno niti nemralno u tome i tvrdi da bi svi to radili kada bi mogli. To nije neštozbog čega me peče savjest ili zbog čega bi se sramila. Modeli to rade već godinama, samo je sada doživjelo “eksploziju” jer su se časopisi počeli zatvarati”kaže model koji nije htio otkriti svoje pravo ime.