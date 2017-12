LJUBAVNI TREND SPECIFIČAN ZA BOŽIĆ: Ne nasjedajte ako dobijete ovakvu poruku, u pitanju je samo nostalgija

‘Marleying’ je trend u ljubavnim odnosima koji se širi uoči i tijekom blagdana. Nostalgija čini svoje i osjetite potrebu za obnovom bivše veze. No, je li to pametno?

“Dopusti mi da kažem, bez lažne nade i planova, samo zato što je Božić i tada svi trebaju govoriti istinu, želiš li da pokušamo ispočetka iako smo prekinuli prije nekoliko godina?” – zvuči poznato? Šanse su da vam se neka varijanta ove rečenice dogodila vrlo velike. Ili ste bili primatelj takve poruke. Jedan od deset samaca će ovoga Božića dobiti poruku od bivše(g) s prijedlogom za pomirbu, predviđa novo istraživanje. Trend je poznat pod nazivom “marleying”, prema liku iz knjige Charlesa Dickensa, Jacobu Marleyu, koji se pojavljuje na sam Božić niotkuda nakon što ga nije bilo godinama.

‘Ako mu se vratiš nakon prekida, to ne znači da će vam odjednom biti bolje. Ništa se neće promijeniti’





Istraživanje je proveo eHarmony, koji kaže kako se trend povećava u vrijeme blagdana, kada se većina vraća u svoj rodni grad ili se osjećaju usamljeno. 11 posto od 4.054 ispitanika priznalo je da su primili poruku od bivšeg u vrijeme Božića. Što to potiče ljude da se prisjećaju nekadašnjih ljubavi i javljaju se mjesecima ili čak godinama nakon prekida?! Odgovor je: nostalgija. “Krajem godine uvijek je vrijeme za razmišljanje, i to neizbježno dovodi do nekih misli o prošlim odnosima”, rekao je za Independent Joseph Fairweather. “S društvenim medijima tako je lako upuštati se u te zanimljivosti i često može dovesti do toga da se poduzme dodatni korak i zapravo uspostavlja kontakt. Znale su me zvati bivše djevojke kada bi došle u moj grad da se nađemo na piću, a i ja sam sam to radio.”

Ponekad “marleyeri” žele obnoviti vezu, ponekad žele samo izgladiti stvari, a ponekad se žele naći za dobra stara vremena. Kada se svi vrate kući za blagdane, to je savršen trenutak za čaroliju Božića da ponovno upali stari plamen. Međutim, stručnjaci upozoravaju da dobro razmislite prije takvog poteza o razlozima prekida te mislite li ozbiljno ovoga puta ili samo želite društvo za Božić. Budite iskreni i prema sebi i prema bivšem partneru kako opet ne bi bilo povrijeđenih strana.